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Агент Дивеева рассказал, как проходит процесс восстановления игрока

вчера, 13:46

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о процессе восстановления своего клиента.

Сейчас Игорь чувствует себя нормально. Как и сообщал ЦСКА, он сейчас восстанавливается в ОАЭ. Пока что не тренируется с мячом. К весенней части чемпионата он должен быть готов. На сборах Дивеев должен приступить к работе в общей группе, но пока вопрос, на каком именно сборе начнёт тренироваться. Врачи наблюдают, смотрят и дают свою рекомендацию.

В текущем сезоне Дивеев провёл 45 минут в Суперкубке России. Остальные матчи текущего сезона россиянин пропустил из-за травмы.

Ранее 24-летний центральный защитник сообщил, когда планирует вернуться на поле.

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idres
idres
вчера в 15:17
Главное не форсировать событие.... не дай Бог рецидив.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:07
Пожелаю Игорю нормального восстановления, до весенних игр много времени, форсаж не нужен,)))
Гость
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