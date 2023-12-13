Агент Дивеева рассказал, как проходит процесс восстановления игрока

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о процессе восстановления своего клиента.
Сейчас Игорь чувствует себя нормально. Как и сообщал ЦСКА, он сейчас восстанавливается в ОАЭ. Пока что не тренируется с мячом. К весенней части чемпионата он должен быть готов. На сборах Дивеев должен приступить к работе в общей группе, но пока вопрос, на каком именно сборе начнёт тренироваться. Врачи наблюдают, смотрят и дают свою рекомендацию.
В текущем сезоне Дивеев провёл 45 минут в Суперкубке России. Остальные матчи текущего сезона россиянин пропустил из-за травмы.
Ранее 24-летний центральный защитник сообщил, когда планирует вернуться на поле.