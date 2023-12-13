Агент Дивеева рассказал, как проходит процесс восстановления игрока

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА , рассказал о процессе восстановления своего клиента.

Сейчас Игорь чувствует себя нормально. Как и сообщал ЦСКА , он сейчас восстанавливается в ОАЭ . Пока что не тренируется с мячом. К весенней части чемпионата он должен быть готов. На сборах Дивеев должен приступить к работе в общей группе, но пока вопрос, на каком именно сборе начнёт тренироваться. Врачи наблюдают, смотрят и дают свою рекомендацию.