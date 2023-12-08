В «Пари НН» рассказали о болезни игроков

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию об эпидемии в клубе.

Сейчас сезон острых респираторных вирусных инфекций не только в Нижнем Новгороде, а повсеместно — в Москве, Санкт-Петербурге в том числе. Наши ребята тоже люди, тоже могут столкнуться с инфекцией, что и произошло. Несколько человек сейчас чувствует себя не очень хорошо. Пока решения, кто будет в стартовом составе, нет. Оно будет приниматься завтра.

Сейчас несколько человек с температурой больше 38 градусов. Наши медики работают по определённому протоколу. Если завтра симптоматика уйдёт, температуры не будет, а организм будет готов к такой физической нагрузке, то тот, кто болеет сейчас, может, и выйдет завтра. Сергей Николаевич не унывает. Мы будем биться с «Зенитом» насколько хватит наших сил, мы готовы к этой игре и ментально, и физически. Мамаду тоже приболел, но не так сильно, как остальные. Может, завтра всё хорошо будет с его здоровьем.