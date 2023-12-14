«Зенит» продлил контракт с Васильевым !))

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Васильевым.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.
В июле воспитанник клубной академии «сине-бело-голубых» дебютировал за основной состав команды.
«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Васильевым.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.
В июле воспитанник клубной академии «сине-бело-голубых» дебютировал за основной состав команды.
До травмы Дмитрий играл лучше Ду Кейроса и Коваленко. Надеюсь, восстановит форму.
До травмы Дмитрий играл лучше Ду Кейроса и Коваленко. Надеюсь, восстановит форму.