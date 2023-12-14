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«Зенит» продлил контракт с Васильевым

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2jgz4syfhnvb
вчера в 19:21
Надеюсь не насыпали ему 3-и ручья денег? Молодым надо в контрактах указывать ЗП только за результативные действия на поле, матчи, победы и так далее. А то сядет на банку и будет сидеть до конца контракта, а потом поедет в условный Ростов играть.
До травмы Дмитрий играл лучше Ду Кейроса и Коваленко. Надеюсь, восстановит форму.
adekvat
adekvat
вчера в 19:04
Это хорошо, только дадут ли играть, Семак лучше выпросит еще пару бразильцев, чем своих развивать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:51
«Зенит» продлил контракт с Васильевым !))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:40
Молодежь надо оставлять - это точно.
Вещий
Вещий
вчера в 17:34
Думаю что правильно сделал Зенит... а на стажировку отправить в Оренбург его...:)))
jwjjw4d2x9tc
jwjjw4d2x9tc
вчера в 17:29
В итоге окажется в аренде где-нибудь в Волгаре как Одоевский
qk979d8xg5cy
qk979d8xg5cy
вчера в 17:27
Так и будет дальше банку полировать
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 17:27
Васильев Дмитрий будущее Зенита.
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