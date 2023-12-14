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«Локомотив» продлит контракт с гендиром Леонченко

вчера, 15:34

Совет директоров «Локомотива» состоится 15 декабря.

Вероятно, в рамках мероприятия будет принято решение подписать новое соглашение с генеральным директором Владимиром Леонченко. Специалист работает на этом посту с декабря 2020 года.

Команда идет на 4-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
hg8k57p252ny
hg8k57p252ny ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:42
Да не агентах здесь дело. Ну, да, они зло, но на команду сейчас выделяют копейки, в первую очередь РЖД, а планируют еще меньше. И Антон, Жема, Изидор, это в принципе одного поля ягоды. Понятное дело они хотят контракт пожирнее, но клуб даже не пытается найти золотую середину.
Вы вспомните историю с Мухиным, историю с Миранчуками (когда они чуть не ушли в рубин), историю с жемалетдиновым (когда он ушел в рубин), историю с агентскими за Лешу Миранчука!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:18
Кто все эти люди?
Они сидят на шее клубов.
112910415
112910415
вчера в 16:55
гендиректор гендиректора не уволит !
vladimir klimov
vladimir klimov
вчера в 16:25
бездарь --вова
sova147
sova147
вчера в 16:23
Это очень хорошо желаем успехов
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:02
Локомотив в лице гендира подпишет новое соглашение с гендиром
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:47
Локомотив все время на подступах к вершинам, но никак не взойдет.
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