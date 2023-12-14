«Локомотив» продлит контракт с гендиром Леонченко

Совет директоров «Локомотива» состоится 15 декабря.
Вероятно, в рамках мероприятия будет принято решение подписать новое соглашение с генеральным директором Владимиром Леонченко. Специалист работает на этом посту с декабря 2020 года.
Команда идет на 4-м месте в РПЛ.
Вы вспомните историю с Мухиным, историю с Миранчуками (когда они чуть не ушли в рубин), историю с жемалетдиновым (когда он ушел в рубин), историю с агентскими за Лешу Миранчука!
Вы вспомните историю с Мухиным, историю с Миранчуками (когда они чуть не ушли в рубин), историю с жемалетдиновым (когда он ушел в рубин), историю с агентскими за Лешу Миранчука!