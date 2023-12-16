Рису Джеймсу может потребоваться операция из-за травмы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что защитник Рис Джеймс может перенести операцию.
Я могу подтвердить, что мы не исключаем вариант с операцией. В понедельник ситуация будет более ясной.
Рис Джеймс получил травму в матче 16-го тура АПЛ против «Эвертона». У игрока диагностировано повреждение подколенного сухожилия.
Хочется пожелать ему здоровья и наконец-таки залечить все травмы и провести полноценный сезон за синих.
Хочется пожелать ему здоровья и наконец-таки залечить все травмы и провести полноценный сезон за синих.