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Рису Джеймсу может потребоваться операция из-за травмы

вчера, 12:11

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что защитник Рис Джеймс может перенести операцию.

Я могу подтвердить, что мы не исключаем вариант с операцией. В понедельник ситуация будет более ясной.

Рис Джеймс получил травму в матче 16-го тура АПЛ против «Эвертона». У игрока диагностировано повреждение подколенного сухожилия.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:46, ред.
Если честно, то Риса Джеймса даже жаль чисто по человечески. Игрок то он добротный, со всеми данными современного крайнего защитника, и если бы не травмы уже сейчас был бы одним из лучших в мире на своей позиции.

Хочется пожелать ему здоровья и наконец-таки залечить все травмы и провести полноценный сезон за синих.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:09, ред.
Надо было еще раньше переходить в реал, тогда бы стал преемником Азара)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:59, ред.
Да сделайте вы уже эту операцию…Джеймс последние 2.5 года больше на травмах сидел, чем играл.
Tex
Tex
вчера в 12:37
Количество травм просто убивает. Это полная катастрофа
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:33
Будем ждать до понедельника. Рису Джеймсу нужна операция.
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