«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Фулхэма»

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вчера, 10:16

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Фулхэма» и сборной Португалии . В игроке заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» планирует выкупить португальца в январе за 50 миллионов фунтов. Также хавбеком интересуются «Ливерпуль» и «Бавария».