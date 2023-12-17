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«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Фулхэма»

вчера, 10:16

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Фулхэма» и сборной Португалии Палинью. В игроке заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» планирует выкупить португальца в январе за 50 миллионов фунтов. Также хавбеком интересуются «Ливерпуль» и «Бавария».

Жоау Палинья перешёл в «Фулхэм» из «Спортинга» летом 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2028 года. В текущем сезоне Палинья провёл 16 матчей в АПЛ и Кубке Англии, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarket оценивает 28-летнего опорного полузащитника в 55 миллионов евро.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:32
Так себе игрок, ценв завышена!
Вещий
Вещий
вчера в 10:37
Окно скоро откроется, думаю что много зимой будет переходов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:25
Сейчас таких новостей будет всё больше и больше.
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