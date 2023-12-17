«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Фулхэма»

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Фулхэма» и сборной Португалии Палинью. В игроке заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
«Манчестер Сити» планирует выкупить португальца в январе за 50 миллионов фунтов. Также хавбеком интересуются «Ливерпуль» и «Бавария».
Жоау Палинья перешёл в «Фулхэм» из «Спортинга» летом 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2028 года. В текущем сезоне Палинья провёл 16 матчей в АПЛ и Кубке Англии, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarket оценивает 28-летнего опорного полузащитника в 55 миллионов евро.