Салах станет главной трансферной целью для саудовских клубов летом 2024-го

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вчера, 09:38

Нападающий «Ливерпуля» может сменить клуб в следующем году.

По информации источника, команды высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии летом 2024-го сделают футболиста своей главной трансферной целью, несмотря на то что в этом году было отклонено предложение «Аль-Иттихада» на сумму в 200 млн фунтов стерлингов.

Контракт египтянина с мерсисайдцами истекает в 2025 году.