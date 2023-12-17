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Салах станет главной трансферной целью для саудовских клубов летом 2024-го

вчера, 09:38

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клуб в следующем году.

По информации источника, команды высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии летом 2024-го сделают футболиста своей главной трансферной целью, несмотря на то что в этом году было отклонено предложение «Аль-Иттихада» на сумму в 200 млн фунтов стерлингов.

Контракт египтянина с мерсисайдцами истекает в 2025 году.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:06
Сам Аллах хочет, чтобы Салах оказался в Саудовской Аравии, поближе к исторической родине.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:04
Летом Ливерпулю надо будет задуматься, чтоб не потерять его бесплатно через год.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:43
На Салаха денег жалеть не стоит.
aazw6k4ay3f9
aazw6k4ay3f9
вчера в 14:54
Судя по текущему сезону и зная уровень профессионализма Салаха, можно еще пару лет спокойно играть на топ-уровне в основе Ливерпуля.
112910415
112910415
вчера в 14:43
так и будет !
ближайшим летом или немного позже
9pekd44mjhxw
9pekd44mjhxw
вчера в 13:34, ред.
По тому, в какой форме находится Салах, саудитам года 2 минимум ждать придётся.
А с обрыва пусть скидываются маЛчики, которые в упор этого не видят.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:53
Салаху летом будет уже 32 года и с каждым годом он будет ближе к чемпионату Саудовской Аравии.

В Древней Спарте всех слабых, больных и некрасивых мальчиков скидывали с обрыва, а в нынешнее время всех жадных и престарелых отправляют в чемпионат Саудовской Аравии.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:26
Многое будет зависеть от выступления Ливерпуля
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:11
Если взялись за него ,то скоро переманют - это точно.
sswaqppu83r2
sswaqppu83r2
вчера в 10:01
По-любому Салах там окажется рано или поздно
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