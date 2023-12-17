Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клуб в следующем году.
По информации источника, команды высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии летом 2024-го сделают футболиста своей главной трансферной целью, несмотря на то что в этом году было отклонено предложение «Аль-Иттихада» на сумму в 200 млн фунтов стерлингов.
Контракт египтянина с мерсисайдцами истекает в 2025 году.
ближайшим летом или немного позже
ближайшим летом или немного позже
А с обрыва пусть скидываются маЛчики, которые в упор этого не видят.
А с обрыва пусть скидываются маЛчики, которые в упор этого не видят.
В Древней Спарте всех слабых, больных и некрасивых мальчиков скидывали с обрыва, а в нынешнее время всех жадных и престарелых отправляют в чемпионат Саудовской Аравии.
В Древней Спарте всех слабых, больных и некрасивых мальчиков скидывали с обрыва, а в нынешнее время всех жадных и престарелых отправляют в чемпионат Саудовской Аравии.