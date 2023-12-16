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Де Врей летом мог перейти в клуб из Саудовской Аравии

вчера, 17:42

Федерико Пасторелло, агент защитника «Интера» Стефана де Врея, рассказал, что игрок прошлым летом мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии. В итоге футболист подписал новое соглашение с миланцами.

Стефан поступил правильно, приняв предложение «Интера».

У него были варианты и в чемпионате Саудовской Аравии. Речь идет о значительном соглашении, на столе лежал контракт на 4 года. Но Стефан хотел остаться в Европе, поскольку чувствует, что по-прежнему может быть очень полезен. К нам обращались и другие, некоторые просили предоставить информацию, как в случае с Ачерби.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 18:51
Не рановато ли он собирается отправляться на заработки???
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:49
После Италии уйдёт к саудитам!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:08
Потом будет локти кусать, но поезд уже ушёл.
Гость
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