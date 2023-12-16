Де Врей летом мог перейти в клуб из Саудовской Аравии

Федерико Пасторелло, агент защитника «Интера» , рассказал, что игрок прошлым летом мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии. В итоге футболист подписал новое соглашение с миланцами.

Стефан поступил правильно, приняв предложение «Интера».

У него были варианты и в чемпионате Саудовской Аравии. Речь идет о значительном соглашении, на столе лежал контракт на 4 года. Но Стефан хотел остаться в Европе, поскольку чувствует, что по-прежнему может быть очень полезен. К нам обращались и другие, некоторые просили предоставить информацию, как в случае с Ачерби.