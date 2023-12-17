Один из лидеров «Лацио» хочет продолжить карьеру в Испании

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вчера, 14:48

Полузащитник «Лацио» хочет перейти в «Кадис». Игрок решил покинуть римский клуб из-за разногласий с руководством и завершить карьеру в родной Испании.

«Кадис» хочет арендовать Альберто, возможна даже долгосрочная аренда. Но «Лацио» согласен только на полноценный трансфер или на аренду с правом выкупа.

Альберто перешёл в стан «орлов» из «Ливерпуля» летом 2016 года. Его контракт, который он недавно переподписал, заканчивается летом 2027 года. В текущем сезоне испанец сыграл 20 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 18 миллионов евро.