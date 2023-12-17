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«Вест Хэм» определился с планами на зимнее трансферное окно

вчера, 14:35

«Вест Хэм» интересуется защитником «Штутгарта» Дэн-Акселем Загаду. Скауты «молотобойцев» наблюдали за игрой футболиста.

«Вест Хэм» попытается приобрести Загаду, если команду покинет защитник Наиф Агер. Марокканец не смог адаптироваться в АПЛ. «Лион» готов взять его в аренду с правом выкупа.

Также в список потенциальных приобретений лондонского клуба входит нападающий «Монпелье» Акор Адамс. А ещё одним вариантом для укрепления обороны является защитник «Челси» и молодёжной сборной Нидерландов Ян Маатсен.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:10, ред.
Вест Хэм если усилится может и в лч попасть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:44
Для такой команды главное удержать лидеров, но и усилиться тоже не маловажно
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:39
Команда очень много пропускает и вполне резонно укрепить защитные редуты .
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