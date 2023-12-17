«Вест Хэм» определился с планами на зимнее трансферное окно

«Вест Хэм» интересуется защитником «Штутгарта» Дэн-Акселем Загаду. Скауты «молотобойцев» наблюдали за игрой футболиста.
«Вест Хэм» попытается приобрести Загаду, если команду покинет защитник Наиф Агер. Марокканец не смог адаптироваться в АПЛ. «Лион» готов взять его в аренду с правом выкупа.
Также в список потенциальных приобретений лондонского клуба входит нападающий «Монпелье» Акор Адамс. А ещё одним вариантом для укрепления обороны является защитник «Челси» и молодёжной сборной Нидерландов Ян Маатсен.