«Вест Хэм» определился с планами на зимнее трансферное окно

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вчера, 14:35

«Вест Хэм» интересуется защитником «Штутгарта» . Скауты «молотобойцев» наблюдали за игрой футболиста.

«Вест Хэм» попытается приобрести Загаду, если команду покинет защитник . Марокканец не смог адаптироваться в АПЛ . «Лион» готов взять его в аренду с правом выкупа.

Также в список потенциальных приобретений лондонского клуба входит нападающий «Монпелье» . А ещё одним вариантом для укрепления обороны является защитник «Челси» и молодёжной сборной Нидерландов .