Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ливерпуль» хочет отозвать Карвальо из аренды в «Лейпциге»

вчера, 11:34

«Ливерпуль» может прекратить аренду полузащитника Фабио Карвальо, который сейчас выступает за «РБ Лейпциг».

По информации источника, англичане начали официальные переговоры с клубом Бундеслиги, поскольку недовольны малым количеством игрового времени своего футболиста. Однако в «Лейпциге» рассчитывают на хавбека в оставшееся до конца сезона время. Сделка не подразумевает возможности выкупа.

Отмечается, что «Ливерпуль» хотел бы отправить Карвальо в аренду в другую команду, где он будет получать достаточное количество времени. Сообщается, что португалец готов вернуться в «Фулхэм».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нашли форварда, уведут голкипера у соседей. У «Челси» амбиционные трансферные планы
Сегодня, 10:15Вадим Багров в блоге Футбольный Скаут
Слухи«Мидлсбро» претендует на игрока «Ноттингем Форест»
Вчера, 22:23
Слухи«Ньюкасл» планирует приобрести вратаря «Кристал Пэлас»
Вчера, 19:58
Слухи«Бернли» намерен усилиться футболистом «Марселя»
Вчера, 19:19
СлухиДавид Алаба имеет шансы продолжить карьеру в Англии
Вчера, 18:34
СлухиТоп-клубы Европы следят за игрой полузащитника «Фейеноорда»
Вчера, 18:17
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:37
Лейпциг поступил подло сказав что Карвальо будет играть чаше
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 11:40
Ливерпулю как никогда кужны игроки.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 