«Ливерпуль» хочет отозвать Карвальо из аренды в «Лейпциге»

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вчера, 11:34

«Ливерпуль» может прекратить аренду полузащитника , который сейчас выступает за «РБ Лейпциг».

По информации источника, англичане начали официальные переговоры с клубом Бундеслиги, поскольку недовольны малым количеством игрового времени своего футболиста. Однако в «Лейпциге» рассчитывают на хавбека в оставшееся до конца сезона время. Сделка не подразумевает возможности выкупа.

Отмечается, что «Ливерпуль» хотел бы отправить Карвальо в аренду в другую команду, где он будет получать достаточное количество времени. Сообщается, что португалец готов вернуться в «Фулхэм».