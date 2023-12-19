«Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером

Пресс-служба «Баварии» сообщила о подписании нового соглашения с нападающим Томасом Мюллером.
Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. За взрослую команду клуба форвард выступает с 2008 года.
Пресс-служба «Баварии» сообщила о подписании нового соглашения с нападающим Томасом Мюллером.
Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. За взрослую команду клуба форвард выступает с 2008 года.
...душа Баварии,здоровья, задора, футбольного долголетия!!!
...душа Баварии,здоровья, задора, футбольного долголетия!!!
500 голевых действий за 684 матчах это в среднем 0,7 действий за игру. Вряд ли найдется ещё хоть один полузащитник с такой статистикой, да и нападающих наберётся немного. Великое величие
Другого и быть не могло, он и сейчас должен быть в старте каждый матч.
Многие его называют "корявым", мол, некрасиво забивает/отдаёт....эх, - красота в глазах смотрящего, а Томас делает. Он - Профессионал с большой буквы.
Казалось бы, совсем недавно в еженедельнике «Футбол» я прочитал статью о молодом подающем надежды игроке с фамилией Мюллер. И там было написано: запомните его имя, это будущая звезда! Шёл тогда сезон 08/09 или 09/10, сейчас уже точно не вспомню. Прошло 15 лет, и Томас, не имея какой-то волшебной техники или медийности, стал одним из символов «Баварии»
500 голевых действий за 684 матчах это в среднем 0,7 действий за игру. Вряд ли найдется ещё хоть один полузащитник с такой статистикой, да и нападающих наберётся немного. Великое величие
Другого и быть не могло, он и сейчас должен быть в старте каждый матч.
Многие его называют "корявым", мол, некрасиво забивает/отдаёт....эх, - красота в глазах смотрящего, а Томас делает. Он - Профессионал с большой буквы.
Казалось бы, совсем недавно в еженедельнике «Футбол» я прочитал статью о молодом подающем надежды игроке с фамилией Мюллер. И там было написано: запомните его имя, это будущая звезда! Шёл тогда сезон 08/09 или 09/10, сейчас уже точно не вспомню. Прошло 15 лет, и Томас, не имея какой-то волшебной техники или медийности, стал одним из символов «Баварии»