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«Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером

вчера, 17:49

Пресс-служба «Баварии» сообщила о подписании нового соглашения с нападающим Томасом Мюллером.

Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. За взрослую команду клуба форвард выступает с 2008 года.

«Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером

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Бавария  Мюллер Томас
Перевод с ФК «Бавария» Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru, Аккаунт ФК «Бавария» в соцсети «X»
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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:39
По одному тайму он сможет еще долго играть.
Сергей19
Сергей19
вчера в 20:37
Это очень прекрасно. Достойный игрок команды! Томас ты лучший!
shur
shur
вчера в 20:35, ред.
...это человек, о котором хочется говорить только хорошее!
...душа Баварии,здоровья, задора, футбольного долголетия!!!
6jndu6d6dknt
6jndu6d6dknt
вчера в 19:23
Правильное решение,Томас картины не портит в игре команды
Вещий
Вещий
вчера в 19:19
Уже легенда и клуба и сборной.... пусть еще порадует своей игрой.
112910415
112910415
вчера в 18:46
тот случай, когда спорить не приходится
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 18:40
Тот самый футболист, который имеет высокий рейтинг в Фифа, но никто не берет его в команду
протон
протон
вчера в 18:25
Мюллер легенда Баварии!
500 голевых действий за 684 матчах это в среднем 0,7 действий за игру. Вряд ли найдется ещё хоть один полузащитник с такой статистикой, да и нападающих наберётся немного. Великое величие
Другого и быть не могло, он и сейчас должен быть в старте каждый матч.
Многие его называют "корявым", мол, некрасиво забивает/отдаёт....эх, - красота в глазах смотрящего, а Томас делает. Он - Профессионал с большой буквы.
Казалось бы, совсем недавно в еженедельнике «Футбол» я прочитал статью о молодом подающем надежды игроке с фамилией Мюллер. И там было написано: запомните его имя, это будущая звезда! Шёл тогда сезон 08/09 или 09/10, сейчас уже точно не вспомню. Прошло 15 лет, и Томас, не имея какой-то волшебной техники или медийности, стал одним из символов «Баварии»
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:14
Любят его в Баварии. До 2025 это хорошо.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:12
Еще может пригодиться команде.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:04
Жаль так и не выиграл золотой мяч
sova147
sova147
вчера в 18:03
Он ещё много принесёт пользы команде!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
Тут без вопросов - новый контракт весьма уместен.
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