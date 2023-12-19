«Манчестер Сити» вышел в финал Клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» обыграл японский клуб «Урава Рэд Даймондс» в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира. Поединок завершился со счетом 3:0.
Первый мяч стал следствием автогола Мариуса Хейбратена на 45+1-й минуте. После перерыва забили Матео Ковачич (52-я минута) и Бернарду Силва (59-я).
В финале «Сити» сыграет против бразильского «Флуминенсе». Матч состоится 22 декабря.
Манчестер Сити победит в финале.
))) Кенас мистер - очевидность.
Манчестер Сити победит в финале.
))) Кенас мистер - очевидность.
От япошек ожидал чуть большего.
От япошек ожидал чуть большего.