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«Манчестер Сити» вышел в финал Клубного чемпионата мира

вчера, 22:53
Урава Рэд ДаймондсЛоготип футбольный клуб Урава Рэд Даймондс (Сайтама)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл японский клуб «Урава Рэд Даймондс» в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира. Поединок завершился со счетом 3:0.

Первый мяч стал следствием автогола Мариуса Хейбратена на 45+1-й минуте. После перерыва забили Матео Ковачич (52-я минута) и Бернарду Силва (59-я).

В финале «Сити» сыграет против бразильского «Флуминенсе». Матч состоится 22 декабря.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК Ман Сити
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Все комментарии
aucp7pkutd9t
aucp7pkutd9t
сегодня в 03:43
    azkan
    azkan
    сегодня в 01:29
    МС нужно брать этот кубок и звание чемпионов мира! Заслуживают.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    Спасибо.
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    сегодня в 00:36
    Манчестер Сити победит в финале.
    Elliada
    Elliada ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 23:46
    22 декабря, 21:00 по Москве, Матч ТВ.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:43
    Кто - нибудь скажет, будет ли показан финал по телевизору. Буду очень признателен.
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 23:42
    Хорошее отвлечение от АПЛ.. Дзюбнут и бразилов..
    4ud758gmrqgk
    4ud758gmrqgk
    вчера в 23:17
    Мс должен выиграть с разницей 2 или 3 мяча, судя по увиденным вчера и сегодня
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 23:16
    Позорники уже япошек начали выносить
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:06
    мда.. азиатская лч конечно мощная и самая лучшая)))))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 23:02
    Иного результата быть не могло. Сити в финале. Теперь нужна победа
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:02
    Ожидания от матча не оправдались .
    От япошек ожидал чуть большего.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 22:59, ред.
    МС победил в общем уверенно, этого следовало ожидать. Я думаю с возможностями Сити и Гвардиолой они должны становится чемпионами данного турнира.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:54
    Пока скучновато, ждем финал!
    Гость
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