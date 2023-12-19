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«Спортинг» одолел «Порту» и лидирует в таблице чемпионата Португалии

сегодня, 01:25
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)2 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Спортинг» переиграл «Порту» в 14-м туре чемпионата Португалии (2:0).

На 11-й минуте Виктор Гьекерес открыл счет, а на 60-й Педру Гонсалвеш удвоил преимущество команды. У гостей на 51-й красную карточку получил Пепе.

После поединка «Спортинг» лидирует (34 балла), «Порту» идет на 3-м месте (31 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт dailysabah.com
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Capral
Capral
сегодня в 01:42
1й тайм- типичная копия матча ЛЧ между Порто и Шахтером. Опять, теже провалы Порту в центре поля, обрезы и безграмотная, безалаберная игра в обороне и острейшие контрвыпады соперника. Разница только в том, что сегодняшний соперник Порту, Спортинг- команда более мастеровитая и опытная. Полнейшая тренерская импотенция ГТ Порту. Полнейшее отсутствие футбольной системы и организации игры, незнание основных футбольных законов и тд, и тп!!!

Остается загадкой, каким образом, до сегодняшнего дня, Порту, в чемпионате пропустил меньше всех??? Нервная игра, грубая. Как и в игре с Шахтером усердствовал Пепе, который, сегодня, окончательно доигрался и был выгнан с поля за очередную грубость... После удаления в составе гостей, игра для Спортинга окончательно облегчилась, в силу того большого пространства, которое предоставляли гости, бегая в свои притивные и бесхитростные атаки. На мой взгляд, третий гол Спортинга- был чистый, хотя и без него, хозяева показали и доказали, что победили по игре, и однозначно были лучше!

В конце игры, как и ожидалось, ГТ Порту устроил потасовку, выпустил пар и на этом зрелище было завершено. Глядя на сегодняшний Порту, вспоминая недавнюю игру с Шахтером, напрашивается вывод: вот такой, Порту, Арсенал в ЛЧ- должен выносить без вопросов!!! Удачи Арсеналу- в игре с Порту!!!!!!!
Гость
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