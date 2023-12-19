«Спортинг» одолел «Порту» и лидирует в таблице чемпионата Португалии

«Спортинг» переиграл «Порту» в 14-м туре чемпионата Португалии (2:0).
На 11-й минуте Виктор Гьекерес открыл счет, а на 60-й Педру Гонсалвеш удвоил преимущество команды. У гостей на 51-й красную карточку получил Пепе.
После поединка «Спортинг» лидирует (34 балла), «Порту» идет на 3-м месте (31 пункт).
Остается загадкой, каким образом, до сегодняшнего дня, Порту, в чемпионате пропустил меньше всех??? Нервная игра, грубая. Как и в игре с Шахтером усердствовал Пепе, который, сегодня, окончательно доигрался и был выгнан с поля за очередную грубость... После удаления в составе гостей, игра для Спортинга окончательно облегчилась, в силу того большого пространства, которое предоставляли гости, бегая в свои притивные и бесхитростные атаки. На мой взгляд, третий гол Спортинга- был чистый, хотя и без него, хозяева показали и доказали, что победили по игре, и однозначно были лучше!
В конце игры, как и ожидалось, ГТ Порту устроил потасовку, выпустил пар и на этом зрелище было завершено. Глядя на сегодняшний Порту, вспоминая недавнюю игру с Шахтером, напрашивается вывод: вот такой, Порту, Арсенал в ЛЧ- должен выносить без вопросов!!! Удачи Арсеналу- в игре с Порту!!!!!!!
Остается загадкой, каким образом, до сегодняшнего дня, Порту, в чемпионате пропустил меньше всех??? Нервная игра, грубая. Как и в игре с Шахтером усердствовал Пепе, который, сегодня, окончательно доигрался и был выгнан с поля за очередную грубость... После удаления в составе гостей, игра для Спортинга окончательно облегчилась, в силу того большого пространства, которое предоставляли гости, бегая в свои притивные и бесхитростные атаки. На мой взгляд, третий гол Спортинга- был чистый, хотя и без него, хозяева показали и доказали, что победили по игре, и однозначно были лучше!
В конце игры, как и ожидалось, ГТ Порту устроил потасовку, выпустил пар и на этом зрелище было завершено. Глядя на сегодняшний Порту, вспоминая недавнюю игру с Шахтером, напрашивается вывод: вот такой, Порту, Арсенал в ЛЧ- должен выносить без вопросов!!! Удачи Арсеналу- в игре с Порту!!!!!!!