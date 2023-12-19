«Спортинг» одолел «Порту» и лидирует в таблице чемпионата Португалии

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сегодня, 01:25

«Спортинг» переиграл «Порту» в 14-м туре чемпионата Португалии (2:0).

На 11-й минуте Виктор Гьекерес открыл счет, а на 60-й Педру Гонсалвеш удвоил преимущество команды. У гостей на 51-й красную карточку получил Пепе.

После поединка «Спортинг» лидирует (34 балла), «Порту» идет на 3-м месте (31 пункт).