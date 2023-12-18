«Реал» крупно обыграл «Вильярреал» в поединке Ла Лиги .

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сегодня, 00:59

«Реал» одержал крупную в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).

Джуд Беллингем вывел «сливочных» вперед на 25-й минуте. Родриго Силва на 37-й удвоил преимущество команды. У гостей на 54-й отличился Хосе Луис Моралес. Браим Диас на 64-й забил третий мяч команды из Мадрида, а итоговый счет установил Лука Модрич на 68-й минуте.

После поединка «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании (42 балла), «Вильярреала» находится на 14-й позиции (16 очков).