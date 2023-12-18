«Реал» крупно обыграл «Вильярреал» в поединке Ла Лиги .

«Реал» одержал крупную в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).
Джуд Беллингем вывел «сливочных» вперед на 25-й минуте. Родриго Силва на 37-й удвоил преимущество команды. У гостей на 54-й отличился Хосе Луис Моралес. Браим Диас на 64-й забил третий мяч команды из Мадрида, а итоговый счет установил Лука Модрич на 68-й минуте.
После поединка «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании (42 балла), «Вильярреала» находится на 14-й позиции (16 очков).
Вдобавок Анчи ещё и заменил Менди в перерыве - не просто так, никаких предпосылок при счёте 2-0 для этого не было. Вероятно, там тоже недомогание. Как бы "Реалу" уже сейчас с защитниками из "Кастильи" не пришлось играть.
Потому что у "Реала" тупо ОДИН ЦЗ только нормальный в принципе остался. Правда, то, что Лукас Васкес сегодня был просто великолепен, оставляет хотя бы надежду, что на правый фланг, если Карва выздоровеет вовремя, до конца сезона правый фланг защиты будет закрыт.
Конечно, это никак не повлияло на то, что "Реал" просто порвал на клочки этих желторубашечников (ну, по игре "Реал" просто в космосе сейчас), особо даже не напрягаясь, причём они вполне это заслуживали, потому что по количеству провокаций они превзошли абсолютно всех. Можно вспомнить хотя бы Баэну, который в прошлом году оскорблял жену Феде, причём Васкес ему отомстил, не удивлюсь, если специально, и в принципе рабочим нарушением вывел его из игры. Но как били и провоцировали Беллингема хотя бы... Анчи даже пришлось поменять Джуда, потому что тот завёлся и мог получить красную карточку уже.
Как обычно, "Реал" забивает не просто голы, а настоящие шедевры, комбинация Васкес - Модрич - Джуд с двумя идеальными пасами и идеальным завершением - это высший пилотаж, но ещё и Браимушка показал, как на скорости дриблингом отправить защитника в магазин за покупками и уложить мяч в угол, браво. Модрич - 38 лет - гол и голевая.
Ещё, конечно, наконец на поле появился Тчуамени, это очень важное возвращение, потому что в плей-офф ЛЧ 38-летний Модрич, конечно, будет уже так себе выглядеть.
Вдобавок Анчи ещё и заменил Менди в перерыве - не просто так, никаких предпосылок при счёте 2-0 для этого не было. Вероятно, там тоже недомогание. Как бы "Реалу" уже сейчас с защитниками из "Кастильи" не пришлось играть.
Потому что у "Реала" тупо ОДИН ЦЗ только нормальный в принципе остался. Правда, то, что Лукас Васкес сегодня был просто великолепен, оставляет хотя бы надежду, что на правый фланг, если Карва выздоровеет вовремя, до конца сезона правый фланг защиты будет закрыт.
Конечно, это никак не повлияло на то, что "Реал" просто порвал на клочки этих желторубашечников (ну, по игре "Реал" просто в космосе сейчас), особо даже не напрягаясь, причём они вполне это заслуживали, потому что по количеству провокаций они превзошли абсолютно всех. Можно вспомнить хотя бы Баэну, который в прошлом году оскорблял жену Феде, причём Васкес ему отомстил, не удивлюсь, если специально, и в принципе рабочим нарушением вывел его из игры. Но как били и провоцировали Беллингема хотя бы... Анчи даже пришлось поменять Джуда, потому что тот завёлся и мог получить красную карточку уже.
Как обычно, "Реал" забивает не просто голы, а настоящие шедевры, комбинация Васкес - Модрич - Джуд с двумя идеальными пасами и идеальным завершением - это высший пилотаж, но ещё и Браимушка показал, как на скорости дриблингом отправить защитника в магазин за покупками и уложить мяч в угол, браво. Модрич - 38 лет - гол и голевая.
Ещё, конечно, наконец на поле появился Тчуамени, это очень важное возвращение, потому что в плей-офф ЛЧ 38-летний Модрич, конечно, будет уже так себе выглядеть.