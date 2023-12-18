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«Реал» крупно обыграл «Вильярреал» в поединке Ла Лиги

сегодня, 00:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Реал» одержал крупную в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).

Джуд Беллингем вывел «сливочных» вперед на 25-й минуте. Родриго Силва на 37-й удвоил преимущество команды. У гостей на 54-й отличился Хосе Луис Моралес. Браим Диас на 64-й забил третий мяч команды из Мадрида, а итоговый счет установил Лука Модрич на 68-й минуте.

После поединка «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании (42 балла), «Вильярреала» находится на 14-й позиции (16 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт football-espana.net
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Все комментарии
rt2m28sxc8eg
rt2m28sxc8eg
сегодня в 07:46
Потопили сливочные подлодку четырьмя пробоинами по всей длине
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:35
Следующим летом видимо Реал пойдёт за защитниками и центральным нападающим
Потому что на одном энтузиазме они все трофеи профукают
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:30
Королевский клуб сыграл по королевски.... С победой!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:56
очень мощный нынче Реал !
ABir
ABir
сегодня в 05:53
С очередной уверенной победой Реал и как следствие заслуженным первым местом
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:31
Реал он и в Африке Реал.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:39
Да, не спорю. При Пересе мы добились очень большого прогресса. Столько трофеев завоёвано. Он вернул Реалу былое величие. Именно при нём столько звёзд получили в состав команды. Чего стоит только Зинедин Зидан... И в качестве игрока, и в качестве тренера. Это же Перес доверился Зидану, когда мы сомневались в нём, как в тренере. И Зидан оправдал его доверие, сходу взяв ТРИ Лиги Чемпионов УЕФА подряд, ТРИ ПОДРЯД!!! Кто может таким похвастаться? И это всё приходя в середине сезона. Если не ошибаюсь, Зидан тогда отыграл 11 очковое отставание от Барселоны. Одного очка не хватило, чтоб взять и Ла Лигу.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:32
Спасибо команде за очередной перфоманс.

Алаба - трагедия. Какой все-таки боец. Так колено изогнулось, а не лег плакать, со знанием дела смирился. На лице было написано - я справлюсь. Дай бог растяжение, а не разрыв.

Матч был ленивым, но клоун в красном старался. Удивительное дело, как только в ла лиге появляется экстраординарный игрок (сначала Вини, потом Джуд), так сразу какая-то фигня со стороны судей. Били, толкали - нормально. Дошло до того, что весь стадион справедливо свистит, и Джуд подогревает - давайте, это трэш какой-то. Фу. Судью на мыло.

Джуду, кстати, отдельный респект, поймал себя на мысли, что приятно и интересно наблюдать за каждым его действием. Гений

В общем, разгром приятен, Лука, зараза, гениален, но Вилльяреал мертвый, конечно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:30, ред.
На самом деле он, конечно, лучший менеджер в современном футболе, конечно, он не сразу к этому пришёл и трансферных провалов было прилично, но в последние годы он вообще идеально руководит, у кого ещё не хватает игроков до такой степени, что в прошлом году ЛЕВОГО защитника играл опорный полузащитник Камавинга, а в этом - ПРАВОГО защитника играет атакующий правый полузащитник Васкес, и при этом команда идёт на первом месте и рвёт всех в ЛЧ?

А то, что Бернабеу стал лучшим стадионом в мире после реконструкции с уникальным собирающимся полем, а у "Реала" считай нет долгов, хотя они были ещё некоторое время назад. И это тебе не МС, в который вкачаны просто со стороны миллиарды и миллиарды долларов, это абсолютно прозрачная компания.

При этом Джуд - лучший игрок мира прямо сейчас, Куртуа был лучшим вратарём до травмы, а Рюдигер, без сомнения, лучший защитник мира, он просто феноменален.

Но, как мы помним, приехал Куртуа совсем не лучшим, а с прозвищем "Дыркуа", Вини был изначально бегунком, который не мог забить в принципе, а Родриго только в этом сезоне после травмы Вини вышел на топ-уровень, а был просто джокером!

И эти игроки, доведённые Анчи до идеала, получают раза в два меньше топ-звезд АПЛ, выдавая игру космического уровня.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:27
«Реал» крупно обыграл «Вильярреал» в поединке Ла Лиги .

Ничего необычного, это же РЕАЛ !!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:23
Перес, как и всегда, "молодец".
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:23, ред.
А я поэтому и написал, что это ротация из-за травм основных игроков. Раньше он не делал нормальную ротацию. Он не любитель проводить ротацию, ещё со времён Милана, если не ошибаюсь.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:21
Надеюсь, что мы купим или арендуем пару игроков в зимнее трансферное окно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:20, ред.
Что значит "наконец-то мы видим ротацию от Анчелотти", он вообще всех игроков клуба заиграл в этом месяце, и трёх человек из "Кастильи", Паса, Гонсало и ещё кого-то. Кого ты там ещё ротировать собираешься, боллбоев, что ли?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Главного врача "Реала" Перес как раз уволил со штабом месяц назад, если ты про физподготовку.
амурец
амурец
сегодня в 01:16
Реал с победой
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Очень хорошая игра, можно сказать играли в режиме эконом. Забили 2 гола и расслабились. Но потом Вильярреал забил гол, разбудил зверя, хотя и не до конца. Какой мощный игрок этот Джуд Беллингхэм. Если не ошибаюсь, этому парню всего лишь 20 лет. Всего голы сегодня хороши были, особенно гол Браима Диаса. Набрался уверенности в последнее время. Ему просто игрового времени не хватало до этого. А голевой пас от Модрича? Что он творит на поле в свои 38 лет. Огне просто доигрывает, как это делают другие в таком возрасте. Он реально пашет на поле. Многие молодые даже так не могут. Кстати, когда Модрич забивал гол, там вроде Родриго прокинул мяч мимо соперника, в сторону Модрича. Почему голевую передачу не записали на него? Наконец-то мы видим ротацию от Карло Анчелотти, но она конечно вынужденная. Печальное тоже есть, после этого матча. Очередные травмы. Теперь и Алаба с Менди получили травму. Что происходит вообще? Кто там сейчас за физподготовку отвечает? Надеюсь, что с этими игроками ничего серьезного не случилось. И надеюсь, что остальные тоже скоро вернутся в строй. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:10, ред.
Если окажется, что Менди тоже вышел из строя, у "Реала" в следующем матче будут всего в составе 3 здоровых номинальных защитника (из них один взятый для резерва ветеран Начо) на 4 позиции, потому что правого играет атакующий джокер Васкес) Не знаю, смеяться тут или плакать, давно такого падежа игроков не видел. Конечно, тут и Перес молодец, нужно было очевидно хотя бы одного ЦЗ ещё взять перед сезоном.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:03
"Алавесу" повезло, в понедельник игра с "Жироной", в четверг с "Реалом" (тут нам подфартило, кстати, они сдохшие будут, последний выездной матч года можно будет, думаю, без напряга сгонять)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:59, ред.
Да, я не знаю даже, что говорить. Сломался Алаба, его унесли с поля, и это очевидно опять кресты - до конца сезона. Теперь у нас всего здоровых 2 левых защитника и 2 центральных и 0 правых, считая Начо, который, увы, уже находится в очень ветеранских кондициях. И мяч опять пропустили, потому что Начо с Рюдигером не разобрались. Теперь, если Перес не купит хотя бы одного готового защитника уровня плей-офф ЛЧ, можно просто закрывать сезон.

Вдобавок Анчи ещё и заменил Менди в перерыве - не просто так, никаких предпосылок при счёте 2-0 для этого не было. Вероятно, там тоже недомогание. Как бы "Реалу" уже сейчас с защитниками из "Кастильи" не пришлось играть.

Потому что у "Реала" тупо ОДИН ЦЗ только нормальный в принципе остался. Правда, то, что Лукас Васкес сегодня был просто великолепен, оставляет хотя бы надежду, что на правый фланг, если Карва выздоровеет вовремя, до конца сезона правый фланг защиты будет закрыт.

Конечно, это никак не повлияло на то, что "Реал" просто порвал на клочки этих желторубашечников (ну, по игре "Реал" просто в космосе сейчас), особо даже не напрягаясь, причём они вполне это заслуживали, потому что по количеству провокаций они превзошли абсолютно всех. Можно вспомнить хотя бы Баэну, который в прошлом году оскорблял жену Феде, причём Васкес ему отомстил, не удивлюсь, если специально, и в принципе рабочим нарушением вывел его из игры. Но как били и провоцировали Беллингема хотя бы... Анчи даже пришлось поменять Джуда, потому что тот завёлся и мог получить красную карточку уже.

Как обычно, "Реал" забивает не просто голы, а настоящие шедевры, комбинация Васкес - Модрич - Джуд с двумя идеальными пасами и идеальным завершением - это высший пилотаж, но ещё и Браимушка показал, как на скорости дриблингом отправить защитника в магазин за покупками и уложить мяч в угол, браво. Модрич - 38 лет - гол и голевая.

Ещё, конечно, наконец на поле появился Тчуамени, это очень важное возвращение, потому что в плей-офф ЛЧ 38-летний Модрич, конечно, будет уже так себе выглядеть.
Гость
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