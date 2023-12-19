Лидерство «Жироны» и «Байера». Обзор тура топ-5 лиг Европы

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сегодня, 01:19

В АПЛ лидирует «Арсенал» (39 очков), на 2-м месте «Ливерпуль», а на 3-й позиции «Астон Вилла» (по 38 баллов). Топ-4 замыкает «Манчестер Сити» (34 пункта). В нижней части таблицы находятся «Лутон» (9 очков), «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (по 8 баллов).

В Германии на 1-м месте идет «Байер» (39 пунктов), «Бавария» находится на 2-й строчке (35 очков), 3-ю позицию занимает «РБ Лейпциг» (32 балла). Топ-4 замыкает «Штутгарт» (31 пункт). В нижней части таблицы находятся «Кёльн» (10 очков), «Майнц» и «Дармштадт» (по 9 баллов).

В Италии «Интер» расположился на 1-й строчке (41 пункт). «Ювентус» идет на 2-м месте (37 очков), а на 3-й позиции расположился «Милан» (32 балла). Топ-4 замыкает «Болонья» (28 очков). В нижней части таблицы находятся «Эмполи», «Верона» и «Салернитана» (12, 11 и 8 очков соответственно).

Во Франции лидирует ПСЖ (37 очков), на 2-й строчке находится «Ницца» (32 балла), а на 3-й позиции идет «Монако» (30 пунктов). Топ-4 замыкает «Лилль» (28 баллов). В нижней части таблицы находятся «Лион», «Лорьян» и «Клермон» (13, 12 и 11 баллов соответственно).

В Испании на 1-й строчке находится «Жирона» (44 очка), на 2-м месте идет «Реал» (42 балла), а на 3-й позиции расположилась «Барселона» (35 пунктов). Топ-4 замыкает «Атлетико» (34 балла). В нижней части таблицы находятся «Сельта», «Гранада» и «Альмерия» (13, 8 и 5 баллов соответственно).