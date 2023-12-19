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«Жирона» разгромила «Алавес» и вернулась на первое место в Ла Лиге

сегодня, 00:55
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона3 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Жирона» одержала крупную победу в поединке 17-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:0).

Артем Довбик открыл счет на 26-й минуте, Порту на 42-й удвоил преимущество команды, а на 59-й Довбик реализовал пенальти.

После матча «Жирона» лидирует в таблице чемпионата Испании (44 балла), «Алавес» идет на 13-м месте (16 очков).

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:28
Жирона продолжает удивлять.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:04
Гроза авторитетов вернулся на своё место. Пора прервать гегемонию грантов...
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 02:45
Какой клуб остановит Жирону?
qw4ufvm96cku
qw4ufvm96cku
сегодня в 02:14
Таблица конечно эпичная, хорошо, что скрины останутся.
7nytp3jyt32p
7nytp3jyt32p
сегодня в 02:13
Ого, неожиданно)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:52, ред.
С победой Жирону и болельщиков этого клуба! Этот украинский нападающий очень хорошо смотрится в барселонском клубе номер один. Артём Довбик очень неплохой матч провёл и против Барселоны. В той крупной победе над Барселоной у них же в гостях, Артём сыграл хорошую роль. Нынешняя Барселона и Алавес, это конечно не те соперники, по которым стоит о чём-то рассуждать. Но побеждать Барселону всегда приятно. Тренер Жироны Мичел очень хорошую игру поставил своей команде. Не просто так ведь идут на первом месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Вот прикольно будет, если Жирона в итоге сможет удержаться в зоне Лиге Чемпионов УЕФА, по итогам сезона, а Барселона не попадет туда. В это конечно мало верится.
баск
баск
сегодня в 01:16
Алавес, конечно, команда скромненькая, но крупно-то её ещё никто
не обыгрывал.
А Жирона сделала это легко и непринуждённо, причём отнюдь не показав
всего, на что способна.

Просто затратила ровно столько сил, сколько потребовалось для уверенной победы.
Когда хотелось- присаживалась домой и играла по счёту, когда это наскучивало- спокойно наращивала давление.

Сказка Жироны продолжается..)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:10, ред.
Ничего выдающегося. Минимализм в чистом виде. Но какой!
Видно, что у каждого каталонского ноунейма первоочередная задача тренера - не накосячить. Не накосячить, а уж потом (!!!) пинать снаряд вперёд, используя наименьшее количество передач, для исключения лишних потерь мяча.
Как говорил Кройф: " В футболе побеждает всегда тот, кто меньше ошибается."
Примитивщина ? Ну да. Однако механизм то работает!!

Вот вам и роль тренера. Человек пришёл из неоткуда в футбольную деревню, затем без всякого рода жестикуляций, гримас, самовыпячивания и прочих дешёвых понтов посадил ребят вокруг себя и объяснил по простому, что ему нужно, и что КАЖДЫЙ должен для этого КОНКРЕТНО сделать. Потом они встали и пошли исполнять.

Великому и ранимому Хави Эрнандесу, и его коллеге из МЮ - на заметку.
Гость
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