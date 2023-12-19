«Жирона» разгромила «Алавес» и вернулась на первое место в Ла Лиге

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сегодня, 00:55

«Жирона» одержала крупную победу в поединке 17-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:0).

Артем Довбик открыл счет на 26-й минуте, Порту на 42-й удвоил преимущество команды, а на 59-й Довбик реализовал пенальти.

После матча «Жирона» лидирует в таблице чемпионата Испании (44 балла), «Алавес» идет на 13-м месте (16 очков).