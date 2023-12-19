«Жирона» разгромила «Алавес» и вернулась на первое место в Ла Лиге

«Жирона» одержала крупную победу в поединке 17-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:0).
Артем Довбик открыл счет на 26-й минуте, Порту на 42-й удвоил преимущество команды, а на 59-й Довбик реализовал пенальти.
После матча «Жирона» лидирует в таблице чемпионата Испании (44 балла), «Алавес» идет на 13-м месте (16 очков).
Видно, что у каждого каталонского ноунейма первоочередная задача тренера - не накосячить. Не накосячить, а уж потом (!!!) пинать снаряд вперёд, используя наименьшее количество передач, для исключения лишних потерь мяча.
Как говорил Кройф: " В футболе побеждает всегда тот, кто меньше ошибается."
Примитивщина ? Ну да. Однако механизм то работает!!
Вот вам и роль тренера. Человек пришёл из неоткуда в футбольную деревню, затем без всякого рода жестикуляций, гримас, самовыпячивания и прочих дешёвых понтов посадил ребят вокруг себя и объяснил по простому, что ему нужно, и что КАЖДЫЙ должен для этого КОНКРЕТНО сделать. Потом они встали и пошли исполнять.
Великому и ранимому Хави Эрнандесу, и его коллеге из МЮ - на заметку.
Видно, что у каждого каталонского ноунейма первоочередная задача тренера - не накосячить. Не накосячить, а уж потом (!!!) пинать снаряд вперёд, используя наименьшее количество передач, для исключения лишних потерь мяча.
Как говорил Кройф: " В футболе побеждает всегда тот, кто меньше ошибается."
Примитивщина ? Ну да. Однако механизм то работает!!
Вот вам и роль тренера. Человек пришёл из неоткуда в футбольную деревню, затем без всякого рода жестикуляций, гримас, самовыпячивания и прочих дешёвых понтов посадил ребят вокруг себя и объяснил по простому, что ему нужно, и что КАЖДЫЙ должен для этого КОНКРЕТНО сделать. Потом они встали и пошли исполнять.
Великому и ранимому Хави Эрнандесу, и его коллеге из МЮ - на заметку.
не обыгрывал.
А Жирона сделала это легко и непринуждённо, причём отнюдь не показав
всего, на что способна.
Просто затратила ровно столько сил, сколько потребовалось для уверенной победы.
Когда хотелось- присаживалась домой и играла по счёту, когда это наскучивало- спокойно наращивала давление.
Сказка Жироны продолжается..)
не обыгрывал.
А Жирона сделала это легко и непринуждённо, причём отнюдь не показав
всего, на что способна.
Просто затратила ровно столько сил, сколько потребовалось для уверенной победы.
Когда хотелось- присаживалась домой и играла по счёту, когда это наскучивало- спокойно наращивала давление.
Сказка Жироны продолжается..)