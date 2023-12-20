Экс-форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лавесси госпитализирован в Уругвае

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сегодня, 19:50

Бывший нападающий ПСЖ и сборной Аргентины госпитализирован в Уругвае с ранением.

По данным El Observador, экс-футболист получил ножевое ранение во время ссоры с родственником во время вечеринки в его доме. Однако журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова сообщает о другой версии, согласно которой Лавесси упал с лестницы, меняя лампочку, в результате чего получил рану живота и травму ключицы, ударившись во время падения о предмет мебели.

По информации FM Gente со ссылкой на врача Кармен Лоренте, у пострадавшего подтверждён перелом ключицы.