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Экс-форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лавесси госпитализирован в Уругвае

сегодня, 19:50

Бывший нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси госпитализирован в Уругвае с ранением.

По данным El Observador, экс-футболист получил ножевое ранение во время ссоры с родственником во время вечеринки в его доме. Однако журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова сообщает о другой версии, согласно которой Лавесси упал с лестницы, меняя лампочку, в результате чего получил рану живота и травму ключицы, ударившись во время падения о предмет мебели.

По информации FM Gente со ссылкой на врача Кармен Лоренте, у пострадавшего подтверждён перелом ключицы.

Аргентинец является трёхкратным чемпионом Франции в составе ПСЖ. За сборную своей страны он провёл 51 матч.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 23:21
за Наполи норм гонял
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 19:59
Жаль за Эсекьель Лавесси.
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