Локайер, потерявший сознание, подал признаки жизни

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вчера, 21:16

Защитник «Лутона» , потерявший сознание в матче с «Борнмутом», подал первые признаки жизни.

Сообщается, что решение о судьбе поединка будет принято в ближайшее время. Врачи продолжают бороться за жизнь футболиста.