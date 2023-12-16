Локайер, потерявший сознание, подал признаки жизни

Защитник «Лутона» Том Локайер, потерявший сознание в матче с «Борнмутом», подал первые признаки жизни.
Сообщается, что решение о судьбе поединка будет принято в ближайшее время. Врачи продолжают бороться за жизнь футболиста.
|Борнмут-:-Лутон Таун
|Вчера в 18:00 Матч отменен
Защитник «Лутона» Том Локайер, потерявший сознание в матче с «Борнмутом», подал первые признаки жизни.
Сообщается, что решение о судьбе поединка будет принято в ближайшее время. Врачи продолжают бороться за жизнь футболиста.
Один раз обошлось, второй раз, а в третий может и не повезти.
Наверняка врачи советовали больше не играть после операции.
Один раз обошлось, второй раз, а в третий может и не повезти.
Наверняка врачи советовали больше не играть после операции.
Здоровья малому.
Здоровья малому.