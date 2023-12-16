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Локайер, потерявший сознание, подал признаки жизни

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Asper
Asper
сегодня в 00:32
Завязывал бы ты, мужик, с этим большим спортом
9vdya5tft482
9vdya5tft482
сегодня в 00:16
Рецидив предсказать сложно. После первого раза вылечился, прошел все медосмотры, допустили к тренировкам и играм. Причин может быть много. Неправильная программа восстановления от физиотерапевтов, неправильное питание, возможно, что-то личное-семейное на нервной почве проявилось.
Один раз обошлось, второй раз, а в третий может и не повезти.
Наверняка врачи советовали больше не играть после операции.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:37
Была остановка сердца.
Здоровья малому.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:48
Видимо это конец карьеры.
Гость
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