Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияАнглия. Чемпионшип 2023/2024

В матче «Лидса» и «Ковентри Сити» произошла драка

вчера, 22:58
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 1Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри СитиМатч завершен

В матче Чемпионшипа между «Лидсом» и «Ковентри Сити» (1:1) произошла драка.

Эпизод случился после финального свистка, когда игрок «павлинов» Крисенсио Саммервиль отказался пожать руку футболисту «небесно-голубых» Бобби Томасу, ранее столкнувшись с ним. Оба исполнителя отметились в этой встрече голами.

Саммервиль попытался наброситься на Томаса, но игрок гостей Жоэль Латибодье удержал Крисенсио, после чего футболист хозяев схватил уже самого Жоэля. Дегнанд Ньонто попытался успокоить голландца, но тот смог увернуться, однако у Ньонто в итоге получилось прекратить конфликт.

В матче «Лидса» и «Ковентри Сити» произошла драка

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноУ капитана «Лутон Таун» произошла остановка сердца в матче с «Борнмутом»
Сегодня, 08:24
Локайер, потерявший сознание, подал признаки жизни
Вчера, 21:16
Матч «Борнмута» и «Лутона» отменён. Один из игроков потерял сознание
Вчера, 20:34
Фанаты «Црвены Звезды» напали на болельщиков «Манчестер Сити»
14 декабря
В Бразилии футболист умер на поле из-за удара молнии
12 декабря
Президент «Анкарагюджю»: «Моей целью было плюнуть судье в лицо»
12 декабря
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:24
Всегда такие стычки были, сейчас есть и всегда будут. Новшества в спорте появляются, а вот нервная система человека остается. И с этим ничего не поделать.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:10
Азартный стал футбол,никто не хочет проигрывать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:42
Так драка была или нет, или все и закончилось петушиными выпадами?))
x63xw3zsrhq8
x63xw3zsrhq8
вчера в 23:29
Участились разборки на футбольных полях и всё по возрастающему
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 