В матче «Лидса» и «Ковентри Сити» произошла драка

В матче Чемпионшипа между «Лидсом» и «Ковентри Сити» (1:1) произошла драка.
Эпизод случился после финального свистка, когда игрок «павлинов» Крисенсио Саммервиль отказался пожать руку футболисту «небесно-голубых» Бобби Томасу, ранее столкнувшись с ним. Оба исполнителя отметились в этой встрече голами.
Саммервиль попытался наброситься на Томаса, но игрок гостей Жоэль Латибодье удержал Крисенсио, после чего футболист хозяев схватил уже самого Жоэля. Дегнанд Ньонто попытался успокоить голландца, но тот смог увернуться, однако у Ньонто в итоге получилось прекратить конфликт.