В матче «Лидса» и «Ковентри Сити» произошла драка

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вчера, 22:58

В матче Чемпионшипа между «Лидсом» и «Ковентри Сити» (1:1) произошла драка.

Эпизод случился после финального свистка, когда игрок «павлинов» отказался пожать руку футболисту «небесно-голубых» , ранее столкнувшись с ним. Оба исполнителя отметились в этой встрече голами.

Саммервиль попытался наброситься на Томаса, но игрок гостей удержал Крисенсио, после чего футболист хозяев схватил уже самого Жоэля. попытался успокоить голландца, но тот смог увернуться, однако у Ньонто в итоге получилось прекратить конфликт.