Матч «Борнмута» и «Лутона» отменён. Один из игроков потерял сознание

Поединок 17-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Лутоном» отменён.
На 59-й минуте встречи защитник гостей Том Локайер потерял сознание. Он упал на газон в районе центрального круга, контакта с соперником не было. Работники медицинской службы обоих коллективов сразу же бросились на помощь. Капитана «шляпников» поместили на носилки и отнесли в подтрибунное помещение, зрители поаплодировали.
Главный арбитр матча Саймон Хупер увел команды с поля, после чего было принято решение не доигрывать встречу. На момент остановки счет был 1:1.
Стоит отметить, что в мае с Локайером уже происходило подобное.