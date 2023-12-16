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Матч «Борнмута» и «Лутона» отменён. Один из игроков потерял сознание

вчера, 20:34
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут-:-Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон ТаунВчера в 18:00 Матч отменен

Поединок 17-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Лутоном» отменён.

На 59-й минуте встречи защитник гостей Том Локайер потерял сознание. Он упал на газон в районе центрального круга, контакта с соперником не было. Работники медицинской службы обоих коллективов сразу же бросились на помощь. Капитана «шляпников» поместили на носилки и отнесли в подтрибунное помещение, зрители поаплодировали.

Главный арбитр матча Саймон Хупер увел команды с поля, после чего было принято решение не доигрывать встречу. На момент остановки счет был 1:1.

Стоит отметить, что в мае с Локайером уже происходило подобное.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:21
Слава Богу, живой. Если такое было, то однозначно играть ему нельзя. А матч отменять тоже не было смысла, просто замена игрока и все. Перестраховка какая то.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:51
Врачи не должны были его допускать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:10
Тому конечно же здоровья , но стоит хорошо задуматься ведь это не первый обморок - "звонок" прозвучал - дальше рисковать не стоит...
nejj6umq2f2t
nejj6umq2f2t
вчера в 21:07
Похоже наигрался Том в футбол, пора переходить в роль болельщика
shlomo
shlomo
вчера в 21:03
Да уж.... вот тебе и просто игра с пинанием мячика.... что то недоработали медики Лутона
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:02
Здоровья игроку, но матчи отменять не стоило...
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