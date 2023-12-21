В «Пари НН» отреагировали на слухи о том, что клуб хочет продать Майга

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб не собирается продавать полузащитника .

Мы не хотим продавать Майга, никому сами не предлагаем его. Очень ценим этого игрока, он очень важный игрок для нашей команды. Если кто-то хочет, чтобы он перешёл к ним, то нужно обратиться к нам и завести разговор. Если будет хорошее предложение, клуб и Майга согласятся на это, то это будет иметь право на жизнь.