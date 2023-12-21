В «Пари НН» отреагировали на слухи о том, что клуб хочет продать Майга

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб не собирается продавать полузащитника Мамаду Майга.
Мы не хотим продавать Майга, никому сами не предлагаем его. Очень ценим этого игрока, он очень важный игрок для нашей команды. Если кто-то хочет, чтобы он перешёл к ним, то нужно обратиться к нам и завести разговор. Если будет хорошее предложение, клуб и Майга согласятся на это, то это будет иметь право на жизнь.
Сейчас в СМИ информация, что мы предлагаем его каждому клубу — этого нет и не будет. Мы очень ценим репутацию наших футболистов и не предлагаем их кому попало в плане покупки. «Локомотив» устно обращался. В клуб не поступало никаких официальных предложений по трансферу Майга.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался от идеи приобретения Майга. И что теперь малийца предлагают другим топ-клубам РПЛ за сумму отступных в размере 250 миллионов рублей.
Майга выступает за «Пари НН» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне 28-летний полузащитник провёл 19 матчей и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.