Агент Чавеса отреагировал на новость о возможном уходе игрока из «Динамо»

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» , прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из клуба в случае успешного выступления на Кубке Америки-2024.

Луис счастлив в «Динамо». Его главная цель — выиграть с «бело-голубыми» РПЛ . Кубок Америки очень важен как для сборной Мексики, так и для самого Луиса, но главное — выиграть с «Динамо» значимый трофей. Чавес очень рад играть под руководством такого замечательного тренера и вместе с такими отличными игроками.