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Агент Чавеса отреагировал на новость о возможном уходе игрока из «Динамо»

сегодня, 18:10

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из клуба в случае успешного выступления на Кубке Америки-2024.

Луис счастлив в «Динамо». Его главная цель — выиграть с «бело-голубыми» РПЛ. Кубок Америки очень важен как для сборной Мексики, так и для самого Луиса, но главное — выиграть с «Динамо» значимый трофей. Чавес очень рад играть под руководством такого замечательного тренера и вместе с такими отличными игроками.

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Capral
Capral
сегодня в 18:20
Как же всё это, похоже на заявления в ДИНАМО при шварце. Тоже, все были счастливы, все хотели играть только в ДИНАМО, но сразу же, после начала СВО- разбежались, кто куда... Все эти агенты- самая большая мерзость, сейчас говорят одно, и тут же, при удобном случае- делают по своему. Поживем увидим, как слова не расходятся с делами.
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