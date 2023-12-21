Клубы из Европы и Саудовской Аравии интересуются защитником ЦСКА

Футбольный агент Эмануэль Мело, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны турецких, французских, немецких и саудовских клубов.
Что касается «Трабзонспора», то тут нет никакой конкретики. Тем более, что директор их клуба опроверг какой-либо интерес к Виллиану. Насколько мне известно, скауты «Трабзонспора» за ним наблюдают, но никаких предложений от турецкого клуба мы не получали. К Виллиану проявляют интерес несколько клубов, но болельщики ЦСКА могут не переживать, пока нет ничего серьёзного.
Это клубы из чемпионатов Саудовской Аравии, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
В прошедшую субботу у него была свадьба, он отмечает и проводит отпуск в Бразилии. Роша счастлив в ЦСКА, ему нравится жить в России, поэтому никаких проблем нет.
Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне бразилец провёл 22 матча, отметился голевой передачей и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 7 миллионов евро.