Клубы из Европы и Саудовской Аравии интересуются защитником ЦСКА

Футбольный агент Эмануэль Мело, представляющий интересы защитника ЦСКА , прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны турецких, французских, немецких и саудовских клубов.

Что касается «Трабзонспора», то тут нет никакой конкретики. Тем более, что директор их клуба опроверг какой-либо интерес к Виллиану. Насколько мне известно, скауты «Трабзонспора» за ним наблюдают, но никаких предложений от турецкого клуба мы не получали. К Виллиану проявляют интерес несколько клубов, но болельщики ЦСКА могут не переживать, пока нет ничего серьёзного.

Это клубы из чемпионатов Саудовской Аравии, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.