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Клубы из Европы и Саудовской Аравии интересуются защитником ЦСКА

сегодня, 09:53

Футбольный агент Эмануэль Мело, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны турецких, французских, немецких и саудовских клубов.

Что касается «Трабзонспора», то тут нет никакой конкретики. Тем более, что директор их клуба опроверг какой-либо интерес к Виллиану. Насколько мне известно, скауты «Трабзонспора» за ним наблюдают, но никаких предложений от турецкого клуба мы не получали. К Виллиану проявляют интерес несколько клубов, но болельщики ЦСКА могут не переживать, пока нет ничего серьёзного.

Это клубы из чемпионатов Саудовской Аравии, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В прошедшую субботу у него была свадьба, он отмечает и проводит отпуск в Бразилии. Роша счастлив в ЦСКА, ему нравится жить в России, поэтому никаких проблем нет.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне бразилец провёл 22 матча, отметился голевой передачей и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 7 миллионов евро.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:08
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:57
    Саудитов денег не хватит))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 10:52
    Турки, французы и немцы скуповаты, а вот саудиты могут предложить сумму, от которой клубу будет трудно отказаться. Подождём реальных .событий.
    Митя Митин
    Митя Митин
    сегодня в 10:18
    Нельзя его пока продавать !
    Гость
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