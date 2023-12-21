«Краснодар» подпишет игрока сборной Колумбии

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сегодня, 09:27

«Краснодар» согласовал трансфер полузащитника «Крус Асуля» и сборной Колумбии . В ближайшее время игрок подпишет контракт.

Сумма сделки составит 7,3 миллиона евро. Соглашение будет рассчитано на три года.

Кастаньо выступает за «Крус Асуль» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего колумбийца в 1,8 миллиона евро.