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«Краснодар» подпишет игрока сборной Колумбии

сегодня, 09:27

«Краснодар» согласовал трансфер полузащитника «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо. В ближайшее время игрок подпишет контракт.

Сумма сделки составит 7,3 миллиона евро. Соглашение будет рассчитано на три года.

Кастаньо выступает за «Крус Асуль» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего колумбийца в 1,8 миллиона евро.

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Все комментарии
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сегодня в 11:32
Прекрасный игрок, Крус Асуль его взял летом из колумбийского болота (даже не из какого-нибудь известного колумбийского клуба) и он вырос в цене на 5 млн. Крус Асуль провалил сезон, и уже сейчас он явно перерос команду, занявшую 15-е место в Апертуре. Игрок сборной.
Радует, что начали осваивать мексиканское направление обстоятельно. Посмотрим, останутся ли слухи от ряда клубов по Алексису Веге лишь слухами.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 10:26
Избавиться от Кевина Ленини и взять ему на замену другого Кевина. Пока что все по плану) Вроде как хороший центральный полузащитник, играл в сборной в центре поля, на пару с Карраскалем. На первый взгляд это усиление, а там посмотрим. Вот бы Кади с Алонсо не ушли по ходу сезона, это было бы дороже любого трансфера
sova147
sova147
сегодня в 09:38
Этот игрок должен усилить игру и это важно жля продвижения вперёд
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