«Краснодар» подпишет игрока сборной Колумбии

«Краснодар» согласовал трансфер полузащитника «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо. В ближайшее время игрок подпишет контракт.
Сумма сделки составит 7,3 миллиона евро. Соглашение будет рассчитано на три года.
Кастаньо выступает за «Крус Асуль» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего колумбийца в 1,8 миллиона евро.
Радует, что начали осваивать мексиканское направление обстоятельно. Посмотрим, останутся ли слухи от ряда клубов по Алексису Веге лишь слухами.
Радует, что начали осваивать мексиканское направление обстоятельно. Посмотрим, останутся ли слухи от ряда клубов по Алексису Веге лишь слухами.