«Интер Майами» объявил о переходе Луиса Суареса

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вчера, 19:21

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о трансфере нападающего «Гремио» .

По данным СМИ , контракт с уругвайцем подписан на один сезон (с возможностью продления на ещё один год). Суарес прокомментировал свой переход в «Интер Майами»:

Я очень рад и взволнован возможностью принять новый вызов в составе «Интер Майами». Мне не терпится начать, и я готов работать, чтобы воплотить в жизнь мечту о завоевании большего количества титулов с этим великим клубом. Я с оптимизмом смотрю на то, чего мы можем достичь вместе с нашими общими амбициями. Я сделаю всё возможное, чтобы порадовать замечательных болельщиков этого клуба, о которых я много слышал. Я с нетерпением жду воссоединения с замечательными друзьями и игроками.

Суарес воссоединился в «Интер Майами» с бывшими одноклубниками по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Вместе они выиграли четыре титула Ла Лиги за пять сезонов, а также Лигу чемпионов.