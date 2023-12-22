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«Интер Майами» объявил о переходе Луиса Суареса

вчера, 19:21

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о трансфере нападающего «Гремио» Луиса Суареса.

По данным СМИ, контракт с уругвайцем подписан на один сезон (с возможностью продления на ещё один год). Суарес прокомментировал свой переход в «Интер Майами»:

Я очень рад и взволнован возможностью принять новый вызов в составе «Интер Майами». Мне не терпится начать, и я готов работать, чтобы воплотить в жизнь мечту о завоевании большего количества титулов с этим великим клубом. Я с оптимизмом смотрю на то, чего мы можем достичь вместе с нашими общими амбициями. Я сделаю всё возможное, чтобы порадовать замечательных болельщиков этого клуба, о которых я много слышал. Я с нетерпением жду воссоединения с замечательными друзьями и игроками.

Суарес воссоединился в «Интер Майами» с бывшими одноклубниками по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Вместе они выиграли четыре титула Ла Лиги за пять сезонов, а также Лигу чемпионов.

«Интер Майами» объявил о переходе Луиса Суареса

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Все комментарии
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 23:53
Вот это интересно уже)
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:58
Еще одна гномовская шестерка...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga_ (раскрыть)
вчера в 22:35
Только Суарес знает причины перехода, а мы лишь можем в очередной раз сказать себе, что Суарес круче Месси после 14го года
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:32
Очень и очень жаль, ведь Суарес ещё может в отличие от того кто с футболом попрощался в 15том
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:42
Испанская мафия собралась в Америке...
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ Agamaga_ (раскрыть)
вчера в 21:36
Старых звёзд не бывает.. Бывают просто звёзды..
shur
shur
вчера в 21:33
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:24
Чем "Интер Майами" отличается от Музея Восковых фигур ??
В "Майами" они шевелятся....
Agamaga_
Agamaga_ ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
вчера в 21:21
Наличие старых звёзд в составе обязывает видимо называть Интер Майами великим клубом))
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 21:20
Переход в Интер Майами - это не про деньги.
Суарес перешёл туда чтобы играть со своим другом Месси в первую очередь, ну и старые, добрые знакомые по Барселоне Бускетс и Альба там. А Неймар пусть ищет себя в песках пустыни и, наконец, выйдет из тени Месси.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:08
Если бы Интер Майами был европейским клубом, был бы ажиотаж. А так всего лишь трансфер, ну максимум Барселона v2.0 . Всё.
Elliada
Elliada ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 20:54
Одного Месси достаточно, чтобы обеспечить внимание фанатов и приток денег. Но взяли Альбу, Бускетса и Суареса. Возможно, еще кого-нибудь подпишут. Это заявка на трофеи. Америка не только МЛС едина, там много трофеев. Уверен, 1-2 точно зацепят.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 20:51
Старикам здесь место!... ))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 20:18
" В своё удовольствие " эта фантастическая группировка могла бы играть в России. Но не в Америке под "присмотром" Бекхэма и миллионов почитателей их таланта. В футболе есть что-то выше денег, и игра в "Интере" как раз такой случай.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:14
Ну, про "великий" клуб он малость подзагнул - но, видно, что доволен.. Пущай поиграет.. Хе..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:13, ред.
Не сомневаюсь, что в следующем сезоне "Интер" станет чемпионом МЛС. С одним Месси, учитывая его возраст, лично у меня сомнения могли в этом возникнуть, но с приходом Бускетса, Альбы и Суареса они окончательно отпали. Создан мощный стальной кулак, которому могла бы позавидовать наша танковая группировка в битве под Сталинградом, и который, в чём я не сомневаюсь, будет с успехом побеждать своих соперников.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 20:02, ред.
Все равно есть ощущение что Интер ничего особенного не покажет. Эта «фантастическая четверка» приехала поиграть в свое удовольствие и подзаработать бабла, будут конечно отдельные хорошие матчи, красивые голы и виртуозные комбинации, но не больше. В МЛС есть куда более сыгранные и боевитые команды, с не такими звездными составами, у которых есть определенные турнирные задачи, а не только периодические выставочные матчи ради развлечения публики.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:54
Добро пожаловать в "клуб пенсионеров Барсы" под названием Интер Майами.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:53
Будут играть вместе с Месси.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:47, ред.
Вот это связка ожидается. Уверен, что пару сезонов Интер Майами будет уничтожать соперников, тем самым привлекая зрителей к будущему ЧМ. Очень умное решение.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 19:46
Осталось перейти Неймару
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:45
Теперь ещё, после увольнения из Барсы возьмут тренером Хави, и сине-гранатовая старая гвардия покажет заморским ногомячистам как играют настоящие профи.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:42
Великим клубом!
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:24
Будет пахать на гнома
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