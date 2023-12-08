Футболист-«космонавт» и женщина в мужской команде. Вспоминаем необычные сделки

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вчера, 19:06

Трансферные истории бывают очень забавными.

Близится январское трансферное окно, и нас ждут новые переходы, некоторые из них будут ожидаемыми, некоторые станут сюрпризами, а какие-то войдут в историю как самые странные моменты в трансферных делах. Именно о таких странных трансферах и об их попытках мы поговорим сейчас.

Рекомендация легенды

В 1996 году случился один из самых худших и странных трансферов в истории Английской Премьер-Лиги. «Саутгемптон» Грэма Сунесса подписал нападающего Али Диа. Причем из полулюбительского клуба «Блайт Спартанс». Подписать эту жемчужину Сунесса убедил человек, который выдавал себя за Джорджа Веа. Этот человек утверждал, что он (лже-Веа) и Диа – двоюродные братья. Сенегалец Диа отыграл за «Саутгемптон» один матч и через две недели был выставлен из клуба.

Сам себе агент

А эта история широко освещалась и в русскоязычных СМИ . Ведь речь о хорошо знакомом нам Питере Одемвингие. В последние часы январского трансферного окна 2013 года нападающий приехал к стадиону «Куинз Парк Рейнджерс», чтобы завершить сделку по переходу в этот клуб из «Вест Бромвича». Но Одемвингие буквально не пустили в офис. Дело в том, что никакой сделки не было. Футболист развернулся и поехал обратно. Он вернулся в «Вест Бромвич», откуда уже летом перебрался в «Кардифф Сити». Потом эта история обрастала слухами, кто-то говорил, что Питер умолял КПР подписать его. Сам игрок, оказавшийся в итоге в Индонезии, это отрицал.

Не пустили на орбиту

История знает немало запретов, прописанных в контрактах. Чаще всего футболистам запрещают заниматься экстремальными видами спорта, где велик риск получить травму. Но одной из самых странных сделок можно назвать переход шведа Стефана Шварца из «Валенсии» в «Сандерленд» в 1999 году. Футболист ранее в каких-то житейских интервью рассказывал, что мечтает побывать в космосе. Юристы в «Сандерленде» оказались ребятами очень пугливыми. В контракте Шварца было четко прописано, что ему запрещено отправляться в космос. И он так этого не сделал, проведя оставшиеся четыре года карьеры в стане «черных котов».

Нечёткое ТЗ

Не менее хитрые юристы оказались в немецкой «Арминии». Этот клуб летом 1996 года подписал из «Ваттеншайда» нападающего Джузеппе Рейну. И форвард решил делать из себя звезду. Он потребовал, чтобы клуб строил ему дом на каждый завершенный год контракта. В «Арминии» согласились. Но воспользовались тем, что в договоре не прописана никакая конкретика по этому пункту. В конце первого сезона Рейне клуб подарил дом… сделанный из LEGO. И не придерешься.

Женщина в мужской команде

В 2007 году итальянская «Перуджа» неслабо прогремела на трансферном рынке, поскольку клуб попытался подписать в свою мужскую команду шведку Ханну Юнгберг. Это легендарная футболистка, которая играла в финале женского чемпионата мира 2003 года. Конечно, ничего не вышло. Есть мнение, что эту попытку «Перуджа» предприняла ради пиара. Хотя владелец клуба Лучано Гауччи отличался экстравагантными решениями. Например, он разорвал контракт с южнокорейским футболистом Ан Джон Хваном после того, как тот своим голом выбил сборную Италии с ЧМ -2002. Также Гауччи подписывал сына ливийского диктатора Каддафи.

Ошибка распознавания

И снова вспомним о «Сандерленде», который сейчас отчаянно пытается вернуться в АПЛ . Если с юристами там все в порядке, то со скаутами есть проблемы. В 2000 году «черные коты» подписали нападающего сборной Гондураса Милтона Нуньеса. За него заплатили греческому ПАОКу приличные по тем временам 1,6 млн фунтов стерлингов. Но оказалось, что «Сандерленд» хотел заполучить не Нуньеса. По одной из версий, английский клуб имел в виду партнера Милтона по нападению в ПАОКе Адольфо Валенсию, а по другой версии, которую распространял сам Нуньес, в клубе спутали его с товарищем по сборной Эдуардо Беннеттом, который вообще не имел к ПАОКу никакого отношения. В любом случае Нуньес провел за «Сандерленд» всего два матча.

Взяли легенду

Но два матча Нуньеса – это еще неплохо. По сравнению с тем, что устроил «Гарфорт Таун» в 2004 году. Он подписал бразильца Сократеса. Нет, это не однофамилец, а тот самый легендарный Сократес, который завершил карьеру в 1989 году. Большую часть ее он провел на родине, но в Европу заглядывал пару раз. В 1984 году переходил в «Фиорентину», а потом вот в «Гарфорт Таун», который имел амбициозные планы по выходу в высшую лигу к 2025 году. Видимо, начать решили с мощного трансфера. В 2004 году они подписали контракт с Сократесом в качестве играющего тренера. И он даже один раз на поле появился. Это случилось в матче с «Тадкастер Альбион». Сократес вышел на замену и сыграл 12 минут.

Дерзкий побег

Защитник «Дерби Каунти» Тайрон Мирс в 2008 году отчаянно желал покинуть клуб, а тот его не отпускал. В итоге Мирс совершил дерзкий поступок. Он пробрался через офис босса клуба Пола Джуэлла и вылез из окна, спустившись на тренировочную площадку. Операция была проведена для того, чтобы улететь на просмотр в «Марсель». «Дерби» оштрафовал Мирса на шестинедельную зарплату, но в итоге отдал его в аренду «Марселю».

Двойной трансфер

В июле 2006 года немецкий полузащитник Дитмар Хаманн, который сейчас славится своими резкими высказываниями по разным поводам, покинул «Ливерпуль». Он перебрался в «Болтон». Однако через два дня оказался в «Манчестер Сити». Такого стремительного перехода не ожидал никто. «Болтон» даже пытался оспорить «прыжок» Хаманна, заявив, что тот нарушил условия контракта. Было проведено расследование, которое показало, что у хавбека с «Болтоном» было лишь предварительное соглашение, а вот с «Манчестер Сити» он подписал полноценный контракт.