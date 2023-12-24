В «Оренбурге» отреагировали на слухи об интересе команды Месси к их игроку

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сегодня, 13:50

Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал информацию о том, что полузащитником оренбуржцев интересуется «Интер Майами».

Пока к нам никто не обращался по трансферу Флорентина. Готовы ли рассмотреть предложения? Будут предложения — будем думать. Но пока ничего не было, мы не обсуждали.

Ранее сообщалось, что Флорентин входит в сферу интересов американцев. И что в его приобретении заинтересован лично главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

Флорентин выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл 17 матчей, забил 2 мяча и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 2,5 миллиона евро.