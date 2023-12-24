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«Спартак» хочет подписать защитника «Аданы Демирспор»

сегодня, 13:29

Защитник Эндрю Гравильон покинет «Адану Демирспор».

По информации источника, игрок сообщил турецкому клубу, что расторгает контракт из-за невыплаты зарплаты.

Сообщается, что московский «Спартак» уже предпринял шаги для подписания футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:59
а сколько ещё надо защитников ?!
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 13:53
Ну в самом деле- сколько можно скупать оборонцев? Уже до смешного доходит...
Всё что нужно- это грамотно организовать оборону и гармонично соединить опорную зону с линией полузащиты, тогда, и атаке легче будет. Пока, Спартак играет исключительно за счет грозного нападения.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Работает ,конечно . Или делает вид , что работает . Только из этих академий выпускают всякую х....ню ,прости Господи !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:44
Ещё один . Видимо ,вместо Абаскаля у руля вновь поставят Аленичева . Он ох как любит играть в 7 защитников ! )))))
Capral
Capral
сегодня в 13:41
Еще один защитник?!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:39
Академия работает у Спартака?
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