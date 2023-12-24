«Спартак» хочет подписать защитника «Аданы Демирспор»

Защитник Эндрю Гравильон покинет «Адану Демирспор».
По информации источника, игрок сообщил турецкому клубу, что расторгает контракт из-за невыплаты зарплаты.
Сообщается, что московский «Спартак» уже предпринял шаги для подписания футболиста.
Защитник Эндрю Гравильон покинет «Адану Демирспор».
По информации источника, игрок сообщил турецкому клубу, что расторгает контракт из-за невыплаты зарплаты.
Сообщается, что московский «Спартак» уже предпринял шаги для подписания футболиста.
Всё что нужно- это грамотно организовать оборону и гармонично соединить опорную зону с линией полузащиты, тогда, и атаке легче будет. Пока, Спартак играет исключительно за счет грозного нападения.
Всё что нужно- это грамотно организовать оборону и гармонично соединить опорную зону с линией полузащиты, тогда, и атаке легче будет. Пока, Спартак играет исключительно за счет грозного нападения.