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Полузащитник ЦСКА переходит в «Пари НН»

сегодня, 11:35

Полузащитник ЦСКА и сборной России до 23 лет Никита Ермаков продолжит карьеру в «Пари НН». Речь идёт о бесплатной аренде с правом выкупа за 25 миллионов рублей. При этом за ЦСКА остаётся опция обратного выкупа за 90 миллионов рублей в 2025 году или за 110 миллионов рублей в 2026 году. Зарплата игрока составит 1 миллион рублей в месяц, её будет платить «Пари НН».

Ермаков является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне он провёл 10 матчей, забил гол и отметился 2 голевыми передачами.

Ранее «Пари НН» усилил игрок «Локомотива».

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 12:26, ред.
Хорошая школа у армейцев, много воспитаников уже вышли на хороший уровень игры, многие на подходе. Конечно же держать на скамейке перспективных ребят не нужно. Пусть играют и совершенствуются.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:04
ЦСКА освобождается от балласта? Вроде бы не плохой игрок. Сами не пробовали его наигрывать?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:43
Правильно делает. Скоро Пари НН будет в Суперлиге играть !!!)))
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