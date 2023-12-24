Полузащитник ЦСКА переходит в «Пари НН»

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сегодня, 11:35

Полузащитник ЦСКА и сборной России до 23 лет продолжит карьеру в «Пари НН». Речь идёт о бесплатной аренде с правом выкупа за 25 миллионов рублей. При этом за ЦСКА остаётся опция обратного выкупа за 90 миллионов рублей в 2025 году или за 110 миллионов рублей в 2026 году. Зарплата игрока составит 1 миллион рублей в месяц, её будет платить «Пари НН».

Ермаков является воспитанником ЦСКА . В текущем сезоне он провёл 10 матчей, забил гол и отметился 2 голевыми передачами.

Ранее «Пари НН» усилил игрок «Локомотива».