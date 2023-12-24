Агент Помазуна: «После этого сезона мы хотим уйти в Европу»

Футбольный агент , представляющий интересы вратаря «Урала» и сборной России , рассказал о планах своего клиента по продолжению карьеры.

Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдёт — но сезон заканчивается летом. Помазун отдыхает в Японии, на Фиджи поехал. Я его не дёргаю. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения.