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Агент Помазуна: «После этого сезона мы хотим уйти в Европу»

сегодня, 14:26

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» и сборной России Ильи Помазуна, рассказал о планах своего клиента по продолжению карьеры.

Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдёт — но сезон заканчивается летом. Помазун отдыхает в Японии, на Фиджи поехал. Я его не дёргаю. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения.

Ранее Помазуна признали лучшим игрока «Урала» в декабре.

В текущем сезоне, выступая на правах аренды за екатеринбуржцев, Помазун провёл 22 матча, в которых пропустил 32 мяча и при этом 6 матчей отыграл «на ноль».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:16
Уважаемый соккерчане. Просьба писать только если Вы в теме. А если питаетесь слухами , или предположениями, лучше читайте, что пишут знающие люди. У Помазуна контракт с ЦСКА до окончания сезона 26/27. А хотелки агента комментировать смешно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:12
    alexamit
    alexamit
    сегодня в 16:04
    А кому он в Европе нужен?
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 15:47
    " Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то........." это слова агента и ни слова о переговорах.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 15:17, ред.
    Неудивительно, что и агент Помазуна начал раздавать интервью по поводу продолжения карьеры своего подопечного, ведь у Ильи контракт с ЦСКА заканчивается уже летом, а значит уже можно во всю рекламировать свой товар. Но ведь и у армейцев страж номер один уже далеко не мальчик, Акинфееву в апреле следующего года уже тридцать восемь, впору подумать о завершении карьеры и наверняка стоит попробовать в воротах более молодого, а Игоря оставить для подстраховки или на второстепенные турниры, как в том же Динамо Лещука вывели на первый план, а Шунин в резерве. Но армейскому руководству виднее, там умеют раскрывать таланты, может Торопу доверяют больше, чем Помазуну, да и Сафонов личность известная, зная его жадность, можно предположить, что Илью и его агента пошлют куда подальше с их запросами. Впрочем трансферное окно не за горами, ждём официальных новостей из клуба. Болейте за своих, а не против чужих!
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 15:11
    Согласен. Но ведь и договоренность Захаряна со Р/С, тоже не случилась на ровном месте. Возможно, уже сейчас, агент Помазуна ведет переговоры с европейскими клубами. Мы всего не знаем. Помазун- довольно качественный вратарь, вполне мог обратить на себя внимание из Европы. Другой вопрос- какие это команды и какого уровня...
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 15:05
    У Захаряна была предварительная договорённость с Реал Сосьедад. А какой клуб заинтересован Помазуном?
    ABir
    ABir
    сегодня в 14:51
    «А мы уйдем на Север», что-то напоминает
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 14:50
    Ну а почему нет? В отъезд Захаряна тоже мало кто верил, а он уехал раньше всех.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:50
    в ЦСКА вас ждут !
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 14:48
    Уйти в Европу? Да пожалуйста. Кто вам мешает. Вещички собрали, билет купили и вперёд. Только вот интересно, что вы там делать будете? Вас там кто то ждёт?
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 14:44
    32 пенки в 22 матчах, а зад греет на Фиджи… Наверное, долго копил, занимал,погряз в кредитах, а может, просто ворота у него нестандартные, на метр длиннее, не повезло парню!
    Capral
    Capral
    сегодня в 14:39
    Сыграл один удачный сезон и уже Европа грезится? Не рановато ли? Терпеть не могу подобные громкие заявления. Да, неплохой вратарь, грамотный, но всё это в ПЛ России, футбол которой- хромает на обе ноги... В Европе футбол другой, ответственность другая, соперники сильней и тп.

    Вроде, Урал и не самый богатый клуб в России, а футболисты отдыхают в Японии...
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 14:31
    Кто то ждёт Помазуна в Европе?
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 14:31
    Если конечно пригласят,то можно и поехать.
    Гость
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