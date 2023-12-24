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ЦСКА заинтересован в приобретении защитника сборной Туниса

сегодня, 14:07

ЦСКА хочет приобрести полузащитника «КС Сфаксиен» и сборной Туниса Алау Грама. Африканский клуб предложил «армейцам» выкупить игрока за 1,6 миллиона евро. В ближайшие дни представители ЦСКА прибудут в Тунис, чтобы согласовать последние детали сделки.

Сообщается, что в летнее трансферное окно Грама хотел приобрести «Зенит» за 1,2 миллиона евро, но «КС Сфаксиен» отказал. Также футболистом интересуются «Динамо» Загреб и африканские клубы.

Грам является воспитанником «КС Сфаксиен». В текущем чемпионате Туниса он провёл 9 матчей, забил 3 мяча и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего опорника в 800 тысяч евро.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:17
Хоть на дворе зима, а селекция в фк ЦСКА идёт своим ходом...
Вещий
Вещий
сегодня в 14:38
Защитник коняшкам нужет...но нужен качественный а не абы кто
Гость
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