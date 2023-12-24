ЦСКА заинтересован в приобретении защитника сборной Туниса

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сегодня, 14:07

ЦСКА хочет приобрести полузащитника « КС Сфаксиен» и сборной Туниса . Африканский клуб предложил «армейцам» выкупить игрока за 1,6 миллиона евро. В ближайшие дни представители ЦСКА прибудут в Тунис, чтобы согласовать последние детали сделки.

Сообщается, что в летнее трансферное окно Грама хотел приобрести «Зенит» за 1,2 миллиона евро, но « КС Сфаксиен» отказал. Также футболистом интересуются «Динамо» Загреб и африканские клубы.