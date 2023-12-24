ЦСКА заинтересован в приобретении защитника сборной Туниса

ЦСКА хочет приобрести полузащитника «КС Сфаксиен» и сборной Туниса Алау Грама. Африканский клуб предложил «армейцам» выкупить игрока за 1,6 миллиона евро. В ближайшие дни представители ЦСКА прибудут в Тунис, чтобы согласовать последние детали сделки.
Сообщается, что в летнее трансферное окно Грама хотел приобрести «Зенит» за 1,2 миллиона евро, но «КС Сфаксиен» отказал. Также футболистом интересуются «Динамо» Загреб и африканские клубы.
Грам является воспитанником «КС Сфаксиен». В текущем чемпионате Туниса он провёл 9 матчей, забил 3 мяча и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего опорника в 800 тысяч евро.