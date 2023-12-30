Фернандо расторг контракт с «Севильей»

1703920817

вчера, 10:20

«Севилья» и полузащитник расторгли контракт по просьбе игрока. Причиной тому стали семейные обстоятельства, бразилец собирается вернуться на родину.

Фернандо выступал за «Севилью» с лета 2019 года. Он провёл за клуб 167 игр, забил 7 мячей, отдал 10 результативных передач и получил 38 карточек (36 жёлтых и 2 красных). В текущем сезоне 36-летний бразилец принял участие в 13 матчах во всех турнирах и получил красную карточку.

Вместе с «Севильей» Фернандо стал двукратным победителем Лиги Европы.