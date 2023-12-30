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Фернандо расторг контракт с «Севильей»

вчера, 10:20

«Севилья» и полузащитник Фернандо расторгли контракт по просьбе игрока. Причиной тому стали семейные обстоятельства, бразилец собирается вернуться на родину.

Фернандо выступал за «Севилью» с лета 2019 года. Он провёл за клуб 167 игр, забил 7 мячей, отдал 10 результативных передач и получил 38 карточек (36 жёлтых и 2 красных). В текущем сезоне 36-летний бразилец принял участие в 13 матчах во всех турнирах и получил красную карточку.

Вместе с «Севильей» Фернандо стал двукратным победителем Лиги Европы.

Фернандо расторг контракт с «Севильей»

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:34
Да и возраст уже тоже одна из причин, скорее всего.
Трудно в таком возрасте (36) играть на высоком уровне.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:22
Ну значит на то были какие-то причины. Тем более связано с семьёй.
Гость
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