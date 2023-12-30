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В ПСЖ считают, что есть большая вероятность продления контракта с Мбаппе

вчера, 08:39

Как сообщает Get Football News France со ссылкой на L’Équipe, в ПСЖ считают, что существует большая вероятность того, что нападающий Килиан Мбаппе продлит контракт с клубом, несмотря на интерес со стороны «Реала».

С 1 января игрок сможет вести переговоры с другими командами, так как у него останутся последние 6 месяцев по действующему соглашению с парижанами. В «Пари Сен-Жермен» полагают, что никаких серьёзных переговоров вести не придётся, а нужно будет решить только некоторые мелкие детали, чтобы заключить сделку.

Мбаппе счастлив в ПСЖ, и это вызывает уверенность у президента Нассера Аль-Хелаифи и других официальных лиц клуба относительно продолжения сотрудничества с форвардом. Однако глава «Реала» Флорентино Перес по-прежнему планирует оформить трансфер француза летом 2024 года.

По информации The Athletic, мадридцы установят середину января в качестве крайнего срока для принятия решения Килианом, чтобы предотвратить ситуацию, которая произошла летом 2022-го, когда нападающий в последний момент продлил контракт с чемпионами Франции.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:14
Если Килька и этот шанс про...рёт..., тогда окончательно себя в клубном смысле похоронит.
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 13:31
Придёт в Реал и начнётся борьба за место под солнцем.
Джуд, Мбаппе, Винисиус каждый из них захочет выиграть ЗБ или ЗМ.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:29
пусть перес с арабом ему на тромбоне сыграют..кто лучше у того и останется..12ники..
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:11
В ПСЖ ему нужны другие партнеры.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:07
Конечно Мбаппе лучше в Реал - ПСЖ он давно перерос.
dph7kv5kjx3e
dph7kv5kjx3e
вчера в 09:29
Эта история с Мбаппе уже изрядно поднадоела
ABir
ABir
вчера в 08:57
В Реале и без Мбаппе целая россыпь брильянтов из игроков на любой вкус на все позиции, пусть он остается в ПСЖ, для интриги личных встреч это даже интереснее
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:52
Уже весь год подписывают,всем этот Мбаппе надоел,осталось колено преклонить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:49
Если так все хорошо, то почему до сих пор не продлили контракт? Мутит черепаха что-то, пожирнее контракт хочет
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