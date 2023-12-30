В ПСЖ считают, что есть большая вероятность продления контракта с Мбаппе

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вчера, 08:39

Как сообщает Get Football News France со ссылкой на L’Équipe, в ПСЖ считают, что существует большая вероятность того, что нападающий продлит контракт с клубом, несмотря на интерес со стороны «Реала».

С 1 января игрок сможет вести переговоры с другими командами, так как у него останутся последние 6 месяцев по действующему соглашению с парижанами. В «Пари Сен-Жермен» полагают, что никаких серьёзных переговоров вести не придётся, а нужно будет решить только некоторые мелкие детали, чтобы заключить сделку.

Мбаппе счастлив в ПСЖ , и это вызывает уверенность у президента и других официальных лиц клуба относительно продолжения сотрудничества с форвардом. Однако глава «Реала» по-прежнему планирует оформить трансфер француза летом 2024 года.

По информации The Athletic, мадридцы установят середину января в качестве крайнего срока для принятия решения Килианом, чтобы предотвратить ситуацию, которая произошла летом 2022-го, когда нападающий в последний момент продлил контракт с чемпионами Франции.