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«Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти

вчера, 15:25

Пресс-служба «Реала» сообщила о продлении контракта с главным тренером Карло Анчелотти.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

За всё время итальянский специалист дважды выигрывал с клубом Лигу чемпионов, столько же раз побеждал на клубном чемпионате мира, также на его счету чемпионство в Ла Лиге, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка Испании и 1 Суперкубок Испании.

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Все комментарии
Nety
Nety
вчера в 20:43
Анчилоти лучший вариант!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:25
Отличная новость. Первый шаг сделан. Надеюсь, что Карло Анчелотти будет побольше проводить ротацию состава, чтоб не изматывать стартовый состав к решающему отрезку сезона. И чтоб эта ротация была не из-за травм основных игроков, а плановая. При Карло Анчелотти, в раздевалке команды царит согласие, и следовательно, отличная атмосфера. Это очень важно для команды.
ABir
ABir
вчера в 19:41
Отличная новость, значит всех все устраивает.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я хоть и не болельщик Реала, но прослезился, так тронул меня этот ролик... Супер, Реализм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, он- настоящий королевский клуб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
shur
shur
вчера в 18:04
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:02
Хала Мадрид! Хала Анчелотти!!!
Elliada
Elliada
вчера в 17:58
А как же Бразилия?
Capral
Capral
вчера в 17:31
Прекрасная новость!!! Большому кораблю- большое плавание и большой Капитан!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:26
Я очень рад. Значит обойдемся без лихорадки. Анчелотти - гарантия безболезненной перестройки.
Сборная Бразилии конечно очень огорчена. Но что поделать, он один такой нынче
shlomo
shlomo
вчера в 16:26
Ну что сказать.... Южноамериканцам придётся подождать...:))))
drug01
drug01
вчера в 15:55
Реал принял правильное решение, теперь надо будет укрепить состав
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:46
Правильный шаг для этого футбольного клуба с учётом мастерства и больших достижения главного тренера,
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:43
Зачем он ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:31
Как я и говорил.

Контракт продлён ещё на 2.5 сезона, значит, именно Анчелотти будет строить новую команду, в том числе с Эндриком, который приедет летом.

Это очень хорошая новость, но ожидаемая.
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