«Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти

Пресс-служба «Реала» сообщила о продлении контракта с главным тренером Карло Анчелотти.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
За всё время итальянский специалист дважды выигрывал с клубом Лигу чемпионов, столько же раз побеждал на клубном чемпионате мира, также на его счету чемпионство в Ла Лиге, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка Испании и 1 Суперкубок Испании.
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Сборная Бразилии конечно очень огорчена. Но что поделать, он один такой нынче
Сборная Бразилии конечно очень огорчена. Но что поделать, он один такой нынче
Контракт продлён ещё на 2.5 сезона, значит, именно Анчелотти будет строить новую команду, в том числе с Эндриком, который приедет летом.
Это очень хорошая новость, но ожидаемая.
Контракт продлён ещё на 2.5 сезона, значит, именно Анчелотти будет строить новую команду, в том числе с Эндриком, который приедет летом.
Это очень хорошая новость, но ожидаемая.