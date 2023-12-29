Анчелотти отреагировал на продление контракта с «Реалом».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий касательно продления контракта с клубом.
Сегодня замечательный день. Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших побед.
Спасибо всем и вперед, «Реал»!
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий касательно продления контракта с клубом.
Сегодня замечательный день. Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших побед.
Спасибо всем и вперед, «Реал»!
Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших побед.
Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших побед.