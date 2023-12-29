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Анчелотти отреагировал на продление контракта с «Реалом»

вчера, 17:58

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий касательно продления контракта с клубом.

Сегодня замечательный день. Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших побед.

Спасибо всем и вперед, «Реал»!

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:10
Анчелотти отреагировал на продление контракта с «Реалом».
Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших побед.
n8xq9byg48a6
n8xq9byg48a6
вчера в 18:24
Королевский клуб надо гордиться
Гость
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