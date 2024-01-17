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Де Лигт вернётся к тренировкам «Баварии» в пятницу

вчера, 20:30

Защитник Маттейс де Лигт получил травму колена во время вчерашней тренировки «Баварии».

Сегодня главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель сообщил, что голландец вернётся к тренировкам с командой уже в пятницу, 19 января.

Де Лигт сможет принять участие в матче чемпионата Германии против «Вердера».

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a-league
a-league
вчера в 20:47, ред.
2 протон

До этого мы с вами вели дискуссию насчёт того, насколько «важны» ваши комментарии для рейтинга сайта, насколько они доступны по различным поисковым запросам интернет-пользователей и ВДРУГ:

цитирую
(с) «в поисковике вбить например в яндексе: " Джоне Кордобе заинтересованы два клуба" не обязательно как на нашем сайте: "Клубы АПЛ интересуются Кордобой" то в поисковике обнаружите наш сайт.»

Я вижу, что вы в оправдание своей позиции ВНЕЗАПНО стали приводить примеры доступности через поиск не своих личных комментариев на сайте, а НОВОСТЕЙ соккера. То что НОВОСТИ сайта доступны через поиск это и ежу понятно и нигде мной не оспаривалось. Мало того эти новости доступны через поиск сразу после опубликования и даже без единого комментария пользователей под ними.

Отсюда у меня возникает резонный вопрос: «Вы вообще хоть какую-то границу между своими личными комментариями и НОВОСТЯМИ сайта в состоянии провести или в вашей голове всё это в одну кучу смешалось ?»
tz2u9ar8wpt4
tz2u9ar8wpt4
вчера в 20:32
Если не такая серьезная травма, то будет ждать его на поле.
Гость
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