Де Лигт вернётся к тренировкам «Баварии» в пятницу

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вчера, 20:30

Защитник получил травму колена во время вчерашней тренировки «Баварии».

Сегодня главный тренер мюнхенского клуба сообщил, что голландец вернётся к тренировкам с командой уже в пятницу, 19 января.

Де Лигт сможет принять участие в матче чемпионата Германии против «Вердера».