Де Лигт вернётся к тренировкам «Баварии» в пятницу

Защитник Маттейс де Лигт получил травму колена во время вчерашней тренировки «Баварии».
Сегодня главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель сообщил, что голландец вернётся к тренировкам с командой уже в пятницу, 19 января.
Де Лигт сможет принять участие в матче чемпионата Германии против «Вердера».
До этого мы с вами вели дискуссию насчёт того, насколько «важны» ваши комментарии для рейтинга сайта, насколько они доступны по различным поисковым запросам интернет-пользователей и ВДРУГ:
цитирую
(с) «в поисковике вбить например в яндексе: " Джоне Кордобе заинтересованы два клуба" не обязательно как на нашем сайте: "Клубы АПЛ интересуются Кордобой" то в поисковике обнаружите наш сайт.»
Я вижу, что вы в оправдание своей позиции ВНЕЗАПНО стали приводить примеры доступности через поиск не своих личных комментариев на сайте, а НОВОСТЕЙ соккера. То что НОВОСТИ сайта доступны через поиск это и ежу понятно и нигде мной не оспаривалось. Мало того эти новости доступны через поиск сразу после опубликования и даже без единого комментария пользователей под ними.
Отсюда у меня возникает резонный вопрос: «Вы вообще хоть какую-то границу между своими личными комментариями и НОВОСТЯМИ сайта в состоянии провести или в вашей голове всё это в одну кучу смешалось ?»
До этого мы с вами вели дискуссию насчёт того, насколько «важны» ваши комментарии для рейтинга сайта, насколько они доступны по различным поисковым запросам интернет-пользователей и ВДРУГ:
цитирую
(с) «в поисковике вбить например в яндексе: " Джоне Кордобе заинтересованы два клуба" не обязательно как на нашем сайте: "Клубы АПЛ интересуются Кордобой" то в поисковике обнаружите наш сайт.»
Я вижу, что вы в оправдание своей позиции ВНЕЗАПНО стали приводить примеры доступности через поиск не своих личных комментариев на сайте, а НОВОСТЕЙ соккера. То что НОВОСТИ сайта доступны через поиск это и ежу понятно и нигде мной не оспаривалось. Мало того эти новости доступны через поиск сразу после опубликования и даже без единого комментария пользователей под ними.
Отсюда у меня возникает резонный вопрос: «Вы вообще хоть какую-то границу между своими личными комментариями и НОВОСТЯМИ сайта в состоянии провести или в вашей голове всё это в одну кучу смешалось ?»