«Манчестер Юнайтед» предложил Санчо и Антони саудовским клубам

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вчера, 16:55

Вингеры и могут покинуть «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, клуб предложил обоих игроков клубам высшей лиги Саудовской Аравии, так как манкунианцы намерены вернуть часть из 155 млн фунтов стерлингов, потраченных на футболистов.

МЮ хочет выручить за них около 50 млн.

Футбольный директор «Юнайтед» Джон Мертоф встречался с представителями саудовской профессиональной лиги и министерства спорта Саудовской Аравии во время Клубного чемпионата мира в декабре, чтобы наладить связи. Летом ожидается увеличение возможностей для продажи игроков.