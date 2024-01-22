«Манчестер Юнайтед» предложил Санчо и Антони саудовским клубам

Вингеры Джейдон Санчо и Антони могут покинуть «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, клуб предложил обоих игроков клубам высшей лиги Саудовской Аравии, так как манкунианцы намерены вернуть часть из 155 млн фунтов стерлингов, потраченных на футболистов.
МЮ хочет выручить за них около 50 млн.
Футбольный директор «Юнайтед» Джон Мертоф встречался с представителями саудовской профессиональной лиги и министерства спорта Саудовской Аравии во время Клубного чемпионата мира в декабре, чтобы наладить связи. Летом ожидается увеличение возможностей для продажи игроков.
Кроме того, МЮ склонен продать полузащитника Каземиро, на которого активно претендуют саудовские клубы. На Ближний Восток также может отправиться защитник Рафаэль Варан, но за него англичане вряд ли получат деньги, так как отказались от использования пункта о продлении контракта на один год.
"Шоб я так жил..." - потратили 155, хотят вернуть хотя бы 50! И это еще без Каземиро, за которого около 70 отдали, а теперь не знают, кому его предложить! Тен Хаг, однако, крут! Теперь к Де Лигту подбирается и тоже не меньше сотни, поди! И куда заокеанские братья с сестрой смотрят?
"Шоб я так жил..." - потратили 155, хотят вернуть хотя бы 50! И это еще без Каземиро, за которого около 70 отдали, а теперь не знают, кому его предложить! Тен Хаг, однако, крут! Теперь к Де Лигту подбирается и тоже не меньше сотни, поди! И куда заокеанские братья с сестрой смотрят?