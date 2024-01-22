Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» предложил Санчо и Антони саудовским клубам

вчера, 16:55

Вингеры Джейдон Санчо и Антони могут покинуть «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, клуб предложил обоих игроков клубам высшей лиги Саудовской Аравии, так как манкунианцы намерены вернуть часть из 155 млн фунтов стерлингов, потраченных на футболистов.

МЮ хочет выручить за них около 50 млн.

Футбольный директор «Юнайтед» Джон Мертоф встречался с представителями саудовской профессиональной лиги и министерства спорта Саудовской Аравии во время Клубного чемпионата мира в декабре, чтобы наладить связи. Летом ожидается увеличение возможностей для продажи игроков.

Кроме того, МЮ склонен продать полузащитника Каземиро, на которого активно претендуют саудовские клубы. На Ближний Восток также может отправиться защитник Рафаэль Варан, но за него англичане вряд ли получат деньги, так как отказались от использования пункта о продлении контракта на один год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кордоба, Промес и Вендел очень ценные. Легионеры РПЛ, которых обиднее всего потерять
Вчера, 22:53Вадим Багров в блоге "Соккер" Топ
СлухиДуглас Коста переходит в клуб «Флуминенсе»
Вчера, 20:54
СлухиАлькантара имеет шансы продолжить карьеру в Бразилии
Вчера, 19:38
СлухиОрель Мангала хочет в ближайшее время перейти в «Наполи»
Вчера, 19:17
«Фиорентина» хочет усилиться полузащитником из чемпионата Мексики
Вчера, 18:16
В «Барселоне» оценили слухи об интересе «Баварии» к Араухо
Вчера, 17:28
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:40
с товарищем Санчо всё опять запуталось , что ли ?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:52
Тен Хага не хотят тоже в саудитский клуб высшего дивизиона?
shlifen
shlifen
вчера в 20:13
Антони есть чем гордится - по эффективности он на уровне одного из топовых тренеров АПЛ.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:59
Так Санчо вроде как уже решено было в Дортмунд в аренду? Или снова переиграли?
"Шоб я так жил..." - потратили 155, хотят вернуть хотя бы 50! И это еще без Каземиро, за которого около 70 отдали, а теперь не знают, кому его предложить! Тен Хаг, однако, крут! Теперь к Де Лигту подбирается и тоже не меньше сотни, поди! И куда заокеанские братья с сестрой смотрят?
shur
shur
вчера в 18:08
...я бы их бесплатно отдал !!! Только не слышать эти фамилии в дальнейшем!!!
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 18:05
Такими темпами половина МЮ переедет к саудитам .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:06
Два топаря, с руками оторвут))) А мю новых себе по 100 лямов найдет)
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:01
Скорее всего найдут себе новый клуб в Саудовской Аравии.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 