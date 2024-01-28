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«Бавария» объявила о переходе защитника Саши Боэ из «Галатасарая»

вчера, 11:43

«Бавария» подписала защитника Сашу Боэ из «Галатасарая».

Контракт с французским игроком рассчитан до 30 июня 2028 года.

За стамбульский клуб футболист выступал с 2021 года, проведя в общей сложности 83 матча и забив 4 гола.

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Бавария  Галатасарай  Боэ Саша
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Все комментарии
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:34
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:46
Где портрЭт француза!?))
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:11
Бавария продолжает чернеть
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:05
Скорее всего взяли для квалифицированной ротации.
Squirrel96
Squirrel96 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:00
Спасибо, исправили.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:31
Главное, что бы им ледибоя не разрешили подписывать...

А если серьёзно то это Саша Боэ полное имя Саша Гастон Боэ (Sacha Gaston Boey).

Не верьте автоматическому переводчику там даже в заголовке написано Боя, а в тексте Бойа. Проверяйте информацию.
bhjm87rhs4ye
bhjm87rhs4ye
вчера в 12:43
Ну скауты Баварии абы кого не будут приглашать в клуб.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:54
24-й год...уже пора и Сашей Мэном становиться....
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 11:48
Ждем новости когда еще Машу Гирл подпишут ))))
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