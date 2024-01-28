«Бавария» объявила о переходе защитника Саши Боэ из «Галатасарая»

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вчера, 11:43

«Бавария» подписала защитника из «Галатасарая».

Контракт с французским игроком рассчитан до 30 июня 2028 года.

За стамбульский клуб футболист выступал с 2021 года, проведя в общей сложности 83 матча и забив 4 гола.