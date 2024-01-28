«Бавария» объявила о переходе защитника Саши Боэ из «Галатасарая»

«Бавария» подписала защитника Сашу Боэ из «Галатасарая».
Контракт с французским игроком рассчитан до 30 июня 2028 года.
За стамбульский клуб футболист выступал с 2021 года, проведя в общей сложности 83 матча и забив 4 гола.
«Бавария» подписала защитника Сашу Боэ из «Галатасарая».
Контракт с французским игроком рассчитан до 30 июня 2028 года.
За стамбульский клуб футболист выступал с 2021 года, проведя в общей сложности 83 матча и забив 4 гола.
А если серьёзно то это Саша Боэ полное имя Саша Гастон Боэ (Sacha Gaston Boey).
Не верьте автоматическому переводчику там даже в заголовке написано Боя, а в тексте Бойа. Проверяйте информацию.
А если серьёзно то это Саша Боэ полное имя Саша Гастон Боэ (Sacha Gaston Boey).
Не верьте автоматическому переводчику там даже в заголовке написано Боя, а в тексте Бойа. Проверяйте информацию.