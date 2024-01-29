Тренер «Спортинга» может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа

Юрген Клопп объявил, что покинет должность главного тренера «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона.
По данным источника, одним из кандидатов на замену немецкому специалисту является наставник «Спортинга» Рубен Аморим.
Юрген Клопп объявил, что покинет должность главного тренера «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона.
По данным источника, одним из кандидатов на замену немецкому специалисту является наставник «Спортинга» Рубен Аморим.
выдуманные новости пойдут косяком !
выдуманные новости пойдут косяком !