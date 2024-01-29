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Тренер «Спортинга» может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа

вчера, 21:07

Юрген Клопп объявил, что покинет должность главного тренера «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона.

По данным источника, одним из кандидатов на замену немецкому специалисту является наставник «Спортинга» Рубен Аморим.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:03
это только начало !
выдуманные новости пойдут косяком !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:41
уффф сколько такой бредятины еще будет появляться
1580556558
1580556558
вчера в 22:39
Ну, во-первых, сейчас только ленивый не будет строчить статьи на данную тему, во-вторых, так можно написать про чуть ли не каждого второго тренера и, конечно же, в-третьих, а что за источник?
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:22
Слабый тренер
Гость
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