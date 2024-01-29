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«Барселона» запустила пиар-кампанию. Охотятся на элитного тренера вроде Клоппа

вчера, 13:33
Лапорта и Хави

Также в Каталонии взбесили Артету.

На каталонцев работают маркетологи

В прошлом руководство «блаугранас» покупало ботов, основной целью которых стали Месси, Пике и другие футболисты «Барселоны». Даже нападали на жён легенд. Одна из причин, почему Бартомеу перестал быть президентом каталонцев: оплачивал «чёрный пиар» из казны клуба против собственных футболистов. И даже против Хосепа Гвардиолы, который более десятка лет не живёт на родине и не связан с «Барселоной» контрактами.

Связи у клуба в мире грязной рекламы остались, как и связи в каталонских изданиях. Недавно был скандал, когда главного редактора «France Football» обвинили в продажности – говорят, обеспечил «Золотой мяч» новичку ПСЖ Месси, а затем ушёл работать в парижский клуб. Лапорта тоже «подкармливал» прессу, чтобы через них вкидывать нужную информацию. Вчера вечером выдумали, будто Артета в личных беседах сообщил друзьям, что покинет «Арсенал» в конце сезона.

Обман возмутил знакомых Микеля, которые сразу написали, что не слышали ничего подобного от воспитанника «Барселоны». Также каталонцы стараются дружить с главным инсайдером футбольного мира Романо – итальянец по-разному отзывается о «Реале» и их вечном сопернике, поэтому через Фабрицио тоже запустят серию громких слухов. Вот только спорная реклама не делает «Барселону» сильнее ни в одном из аспектов. Тренеры после фокуса с Артетой задумаются, насколько Лапорта серьёзный работодатель?

Клуб отпугивает элитных тренеров

Проблемный клуб с огромными долгами не нужен ни одному элитному наставнику. Зачем мучить себя и ставить на кон репутацию? Также влияют спорные идеи Лапорты – президент занят Суперлигой, ведь финансовые грехи могут лишить еврокубков на три года. Будущего тренера смутит уровень спортивного директора Деку. Португалец старался находить интересные трансферные варианты без денег.

Но сами видите, что человек без опыта не стал защитником тренера Хави. Эрнандес уходит, а «Барселона» мечтает о наставниках, которые им не по карману. Любой элитный тренер приносит с собой список пожеланий. Даже Клопп, хотя старался держаться в рамках и не тратить так много, как Гвардиола, не обошёлся без дорогих трансферов. «Барселона» не может позволить себе громкие сделки, каждый кандидат на должность тренера это понимает.

Работать со связанными руками, будучи щитом Жоана Лапорты с его многочисленными проколами? Зачем элитному тренеру такое счастье? Артета может работать с «Арсеналом» ещё много лет, он там на своём месте. Но даже Де Дзерби из «Брайтона» намного интереснее попасть в перестроечный «Ливерпуль», чем согласиться на контракт с «Барселоной», где приключения гарантированы, но многие из них будут смертельными для наставника.

«Блаугранас» пора подумать о футболе

Методы, к которым скатываются в «Барселоне», влияют на имидж клуба. Великое футбольное наследие могут испортить мелкие управляющие. Вместо экономии в ближайшие годы, выгодных продаж и умных покупок Лапорта и его окружение занялось тем, чем занималось ранее. Наполеоновскими планами. Помните пиар-кампанию «Месси точно возвращается»? Тогда всё завершилось уходом Лионеля в «Интер Майами», каталонцы не смогли зарегистрировать аргентинца.

Сейчас запустят рекламу «Клопп хочет в „Барселону“». А немец чётко и прямо сказал, что будет отдыхать минимум год. У Гвардиолы была такая пауза, жил в Нью-Йорке. Разумеется, в мире грамотного планирования «Барселоне» выгодно найти наставника на год, чтобы передать бразды правления отдохнувшему Клоппу. Такой вариант есть – Ханси Флик. Обыгрывал «Барселону» 8:2 в плей-офф ЛЧ с «Баварией». Может за счёт опыта директором и тренером наладить внутренние процессы.

Но зачем Флику проблемный босс Лапорта? Дело не в клубе и даже не в составе. Хави недавно обыгрывал «Реал», футболисты не слабые. Проблема шире, поэтому Де Дзерби, Клопп и Артета это наставники, которым стоит подумать, прежде чем подписывать контракт с «Барселоной». Ещё есть Нагельсманн. Юлиан, независимо от результатов Евро-2024, может объявить об уходе из сборной Германии. Но разве молодой нервный и требовательный скандалист это тот, кто нужен «Барселоне»?

С похожим описанием также есть Тухель. Тренер сказал, что готов рассмотреть зарубежные приглашения. Томас мог намекать на «Ливерпуль». В случае потери «серебряной салатницы» в борьбе с Алонсо немец будет ближе к «Барселоне», чем сам Хаби. А Лапорте надо подумать о футболе. Искать не имя, а концепцию со стратегией выживания клуба. Даже Клопп может провалиться в Каталонии, ведь в «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуле» ему давали время и оказывали поддержку грамотные директора.

В «Барселоне» таких нет. Каталонским фанатам не стоит придумывать, будто Клопп, Луис Энрике или Артета это решение всех проблем. Системный кризис не только из-за главных тренеров. С другой стороны, стилистический диапазон у «Барселоны» такой, что с ними может добиться разового успеха даже Моуриньо. Классная команда для реализации диаметральных тренерских идей, от ставки на защиту и гегенпрессинг Клоппа до тики-таки Де Дзерби из «Брайтона» и Мичела из «Жироны».

Вот только перспективы могут перечеркнуть в офисах «Барселоны», если не возьмутся за ум. В МЮ десять лет назад тоже думали, что легко передадут власть от Фергюсона следующему чемпиону, а теперь с трудом обыгрывают клуб четвёртого дивизиона. Хави не справился, но не был единственной проблемой и любит «Барселону». Тренерский штаб подарил клубу компенсацию в размере 12 миллионов евро, с лета за результаты «блаугранас» ответит другой человек.

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S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:04
Добрый вечер. У ПСЖ:
В 2020 Боруссия, Аталанта, Лейпциг
В 2021 Барселона, Бавария, Сити
В 2022 Реал
В 2023 Бавария
В 2024 Сосьедад

Не очень похоже на постоянно слабых соперников. А вот у Сити как-то да, подозрительно частая фортуна :)
112910415
112910415
вчера в 18:31
самый надёжный вариант - верить в чудо (
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 16:52
Для них это логично, потому что, как я не раз говорил, что Бартоломеу, что Лапорта - фанаты песенки "Прилетит к нам волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино".

Иными словами, громоздят ересь на ересь в надежде на то, что одно имя клуба волшебным образом принесёт к ним в один прекрасный момент пару миллиардов долларов и решит все проблемы.

Поэтому, если Перес последовательно хочет создать Суперлигу, потому что боится, что сама Ла Лига, в отличие от АПЛ, не даёт такой финансовой подушки, и, если "Реал" по какой-либо причине, к примеру, выпадет из ЛЧ, то потеряет большую часть доходов, то как раз Лапорта просто хочет с помощью неё здесь и сейчас залатать дыры (причём наверняка, как обычно, спустив все деньги на ненужные трансферы) и он просто вынужден молиться на неё, в то время, как Перес пытается обезопасить клуб в долгосрок + выйти из-под влияния шейхов, потому что странные ежегодные подтасовки самых слабых соперников МС и ПСЖ в ЛЧ стали притчей во языцех. И, как мы видим, это влияние уже на грани криминала, потому что ПСЖ за счёт левого пенальти вышел в плей-офф.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:24
Так всем ясно, что проблемы Барсы не только в тренере. Руководство сошло с ума. Адекватные люди с кучей долгов не будут при каждом случае теребить тему с суперлигой
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:58
Откуда у Барсы деньги?
Не найдут тренера - передадут дела Рафе Маркесу
4mfgkxqpqnct
4mfgkxqpqnct ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:33
Добра Вам!

Артете идти в Барселону, из которой могут выгнать и сидеть потом без работы, сомнительная затея. Так что в Барсу пойдет кто то вроде тренера Жироны или Брайтона, которые дают результат в своих клубах и для них работа в Барсе отличный пункт в резюме. На крайняк Жозе может согласиться. Но Клопп или Нигельсман, это из области фантастики. Клопп уже сказал, что не будет тренировать год точно, а у Нигельсмана Евро и не думаю, что его кто то уволит, если конечно немцы не провалятся, что скорее всего не произойдет
u63nc6z35mt2
u63nc6z35mt2
вчера в 15:28
Реальная возможность рассматривать Барселону как местом работы для топ тренера будет если только Лапорта сам подаст в отставку и выберут незапятнанного кандидата. Плюс должна быть подведена черта с судейскими скандалами и решится вопрос с финансами. Честно, как болельщику Барселоны, мне уму не постижимо, как за 10 лет из гранда мирового футбола сделали какое-то посмешище. Я бы на месте любого серьезного тренера пока это все обходил стороной.
Ну а так что, иллюзий давно никаких нет, возможно некоторые опьянели от прошлогоднего чемпионства, но реалии таковые что избежать бы банкротства, серьезных санкции после расследований и потихоньку восстановить состав благодаря Ла Масии.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:25
Да и начинать надо с того, что у клуба нет денег, но есть куча долгов, тогда слухи про Артету, который смог наладить игру "Арсенала" только после того, как тот вышел на третье место по тратам за последние 7 лет среди всех клубов мира, то есть ради Артеты клуб выложил на трансферы миллиард евро, можно сразу было бы отбросить.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:24
"Хави не справился, но не был единственной проблемой и любит «Барселону». Тренерский штаб подарил клубу компенсацию в размере 12 миллионов евро"

Если вы читали первоисточник, то эти 12 млн евро - это будущая зарплата тренерского штаба за сезон 2024/2025.
А теперь объясните, пожалуйста, как это Хави мог отказаться от зарплаты за следующий сезон, если он уходит в конце этого. Он в любом случае не получил бы эту зарплату, так как сам разорвал контракт, и объявил о своём уходе, я уже не говорю о компенсации клубу за досрочный разрыв контракта со стороны Хави. А, вообще, очень удобно стать мега-благородным за счёт отказа от несуществующей зарплаты.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:23
Непонятно, о чём вообще статья. Скандал с пиар-агенством относился конкретно к определённому моменту работы Бартоломеу, а уж говорить, что Фабрицио Романо распускает слухи по заказу "Барселоны"... Это из той же серии, что писать про деменцию Переса)

То есть можно, но зачем? Можно только потому, что есть свобода прессы, но не потому, что это прилично делать)
DXTK
DXTK
вчера в 15:20
Оставить Хави тренером, вон в мю и челси сейчас меняют тренеров, а у них ничего не меняется, Ливерпуль тоже по сути ждал своего клоппа целых 30 лет прежде чем титул выиграть , и Улье и Бенитес давали отлиные результаты до Клоппа, титула не смогли обеспечить, по этому их выгоняли.

По сути сейчас с Хави происходит все тоже самое как и с Куманом, Ляпорту и Деку ведут переговоры за спиной по поиску нового тренера, хотя всегда говорят что доверяют своей легенде, фанаты и пресса, также давят на тренера........ а игроки ходят пешком по полю и позорят опять клуб своей бесхребетностью.....
Гость
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