«Барселона» запустила пиар-кампанию. Охотятся на элитного тренера вроде Клоппа

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вчера, 13:33

Также в Каталонии взбесили Артету.

На каталонцев работают маркетологи

В прошлом руководство «блаугранас» покупало ботов, основной целью которых стали Месси, Пике и другие футболисты «Барселоны». Даже нападали на жён легенд. Одна из причин, почему Бартомеу перестал быть президентом каталонцев: оплачивал «чёрный пиар» из казны клуба против собственных футболистов. И даже против Хосепа Гвардиолы, который более десятка лет не живёт на родине и не связан с «Барселоной» контрактами.

Связи у клуба в мире грязной рекламы остались, как и связи в каталонских изданиях. Недавно был скандал, когда главного редактора «France Football» обвинили в продажности – говорят, обеспечил «Золотой мяч» новичку ПСЖ Месси, а затем ушёл работать в парижский клуб. Лапорта тоже «подкармливал» прессу, чтобы через них вкидывать нужную информацию. Вчера вечером выдумали, будто Артета в личных беседах сообщил друзьям, что покинет «Арсенал» в конце сезона.

Обман возмутил знакомых Микеля, которые сразу написали, что не слышали ничего подобного от воспитанника «Барселоны». Также каталонцы стараются дружить с главным инсайдером футбольного мира Романо – итальянец по-разному отзывается о «Реале» и их вечном сопернике, поэтому через Фабрицио тоже запустят серию громких слухов. Вот только спорная реклама не делает «Барселону» сильнее ни в одном из аспектов. Тренеры после фокуса с Артетой задумаются, насколько Лапорта серьёзный работодатель?

Клуб отпугивает элитных тренеров

Проблемный клуб с огромными долгами не нужен ни одному элитному наставнику. Зачем мучить себя и ставить на кон репутацию? Также влияют спорные идеи Лапорты – президент занят Суперлигой, ведь финансовые грехи могут лишить еврокубков на три года. Будущего тренера смутит уровень спортивного директора Деку. Португалец старался находить интересные трансферные варианты без денег.

Но сами видите, что человек без опыта не стал защитником тренера Хави. Эрнандес уходит, а «Барселона» мечтает о наставниках, которые им не по карману. Любой элитный тренер приносит с собой список пожеланий. Даже Клопп, хотя старался держаться в рамках и не тратить так много, как Гвардиола, не обошёлся без дорогих трансферов. «Барселона» не может позволить себе громкие сделки, каждый кандидат на должность тренера это понимает.

Работать со связанными руками, будучи щитом Жоана Лапорты с его многочисленными проколами? Зачем элитному тренеру такое счастье? Артета может работать с «Арсеналом» ещё много лет, он там на своём месте. Но даже Де Дзерби из «Брайтона» намного интереснее попасть в перестроечный «Ливерпуль», чем согласиться на контракт с «Барселоной», где приключения гарантированы, но многие из них будут смертельными для наставника.

«Блаугранас» пора подумать о футболе

Методы, к которым скатываются в «Барселоне», влияют на имидж клуба. Великое футбольное наследие могут испортить мелкие управляющие. Вместо экономии в ближайшие годы, выгодных продаж и умных покупок Лапорта и его окружение занялось тем, чем занималось ранее. Наполеоновскими планами. Помните пиар-кампанию «Месси точно возвращается»? Тогда всё завершилось уходом Лионеля в «Интер Майами», каталонцы не смогли зарегистрировать аргентинца.

Сейчас запустят рекламу «Клопп хочет в „Барселону“». А немец чётко и прямо сказал, что будет отдыхать минимум год. У Гвардиолы была такая пауза, жил в Нью-Йорке. Разумеется, в мире грамотного планирования «Барселоне» выгодно найти наставника на год, чтобы передать бразды правления отдохнувшему Клоппу. Такой вариант есть – Ханси Флик. Обыгрывал «Барселону» 8:2 в плей-офф ЛЧ с «Баварией». Может за счёт опыта директором и тренером наладить внутренние процессы.

Но зачем Флику проблемный босс Лапорта? Дело не в клубе и даже не в составе. Хави недавно обыгрывал «Реал», футболисты не слабые. Проблема шире, поэтому Де Дзерби, Клопп и Артета это наставники, которым стоит подумать, прежде чем подписывать контракт с «Барселоной». Ещё есть Нагельсманн. Юлиан, независимо от результатов Евро-2024, может объявить об уходе из сборной Германии. Но разве молодой нервный и требовательный скандалист это тот, кто нужен «Барселоне»?

С похожим описанием также есть Тухель. Тренер сказал, что готов рассмотреть зарубежные приглашения. Томас мог намекать на «Ливерпуль». В случае потери «серебряной салатницы» в борьбе с Алонсо немец будет ближе к «Барселоне», чем сам Хаби. А Лапорте надо подумать о футболе. Искать не имя, а концепцию со стратегией выживания клуба. Даже Клопп может провалиться в Каталонии, ведь в «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуле» ему давали время и оказывали поддержку грамотные директора.

В «Барселоне» таких нет. Каталонским фанатам не стоит придумывать, будто Клопп, Луис Энрике или Артета это решение всех проблем. Системный кризис не только из-за главных тренеров. С другой стороны, стилистический диапазон у «Барселоны» такой, что с ними может добиться разового успеха даже Моуриньо. Классная команда для реализации диаметральных тренерских идей, от ставки на защиту и гегенпрессинг Клоппа до тики-таки Де Дзерби из «Брайтона» и Мичела из «Жироны».