В «Барселоне» определились с кандидатами на роль будущего главного тренера

В «Барселоне» обозначали трёх кандидатов на должность главного тренера в новом сезоне. В их число вошли: наставник «Арсенала» Микель Артета, возглавляющий «Ливерпуль» Юрген Клопп и тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.
Спортивный директор «Барселоны» Деку ведёт диалог с потенциальными кандидатами в течение последних нескольких недель.
Выходит, что в то время, когда Хави говорил, что ничего не потеряно, и он с командой борется за три трофей, а Лапорта рассказывал о полном доверии Хави, уже тихонько велись переговоры с потенциальными сменщиками у Хави за спиной. Да уж, хороший президент, ничего не скажешь.
Выходит, что в то время, когда Хави говорил, что ничего не потеряно, и он с командой борется за три трофей, а Лапорта рассказывал о полном доверии Хави, уже тихонько велись переговоры с потенциальными сменщиками у Хави за спиной. Да уж, хороший президент, ничего не скажешь.