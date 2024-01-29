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В «Барселоне» определились с кандидатами на роль будущего главного тренера

вчера, 09:50

В «Барселоне» обозначали трёх кандидатов на должность главного тренера в новом сезоне. В их число вошли: наставник «Арсенала» Микель Артета, возглавляющий «Ливерпуль» Юрген Клопп и тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Спортивный директор «Барселоны» Деку ведёт диалог с потенциальными кандидатами в течение последних нескольких недель.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:56
Деку...
Подковерные кукловоды - в глаза одно говорят. за спиной противоположное.! 3,14.
Верг
Верг
вчера в 18:49
Валеру Карпина еще спортивным директором, и Семака гт забыли
Хиромант
Хиромант ответ therapy (раскрыть)
вчера в 18:36
- А я о чём? Он ушёл из Зенита из-за "выпендрёжа" некоторых наших "доморощенных профессионалов". А в Европе игроки себе такого не позволяют, клуб держит всех "в узде"! И тренер дал такой результат с Наполи. Молодец мужик - его стиль игры мне импонирует. Конечно, сейчас мне в лицо могут выплеснуть ушат гневных комментов, у каждого своё понимание современного футбола. Но всё равно, я - за Спаллетти!
therapy
therapy ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:23
Зенит это прошлое, но то что Спаллетти смог сделать с Наполи в таком чемпе как Серия А вот за это действительно уважуха (то же самое что Раньери с Лестером)
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:03
- Ну и зря... Лучше бы взяли Спаллетти! Раньше я его, практически, и не знал. Но после его работы в Зените - один сплошной РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
амурец
амурец
вчера в 16:58
Ага и кто согласться, на безденжную Барселону, которую выдоил аргентинский неочемышь
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 16:41
Когда Хави приходил, все рисовали себе картины фантастического будущего. Он был умным игроком, в чём многие видели способность автоматически поставить умный футбол. Хави – свой, он не просто воспитанник, но и каталонец, то есть будто знает тайны «Камп Ноу», которые передаются из поколения в поколение как в каком-то монашеском ордене. Он должен был стать продолжением «родословной» «Барселоны». От Йохана Кройфа к Хосепу Гвардиоле, от Гвардиолы к Хави. В итоге Хави стал заложником этих ожиданий. В нём видели нового Гвардиолу или хотя бы Луиса Энрике. Пример Зинедина Зидана из стана конкурентов будто показывал, что успех молодого тренера — это не исключение из правил. В «Барселоне» были уверены, что Хави предначертано вернуть клуб в элиту европейского футбола, и он легко справится с перестройкой. По факту же речь шла о молодом тренере, у которого был недолгий опыт работы в Катаре. В конце концов тот же Гвардиола пришёл в главную команду «Барселоны» из второй, был в системе. Луис Энрике не только поработал в кантере, а успел набраться опыта в «Роме» и «Сельте». К тому же у обоих были Лионель Месси и другие звёзды. От Хави требовали, по сути, со школьной скамьи переделать всё и добиться успеха. Требовали чуда. Однако чудо на то и чудо, что по заказу не возникает.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:08
Денег на игроков нет, а на топ тренера наскребли получается. Да никто лучше Хави к ним не пойдёт. Кого там тренировать
edu1972
edu1972
вчера в 15:41
Карпин думаю уже готов, а то засиделся в Ростове и со сборной
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:31
Жалко Моура,как он хотел оказаться на месте Хави.Эти трое не подпишутся,у двоих хорошие должности а Клопп решил год отдыхать на Мальдивах и в Ботлихе.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 13:50
В итоге назначат Гончаренко или Абаскаля)
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
вчера в 13:28
Тренер Реала Сосиедада, Брайтона, Нюкасла.....не плохие варианты по мне..
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 12:39
Короче кинули Хави
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:21
Я бы хотел Клоппа, но будет Артета или тренер, не попавший в этот список.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:07
"Спортивный директор «Барселоны» Деку ведёт диалог с потенциальными кандидатами в течение последних нескольких недель."

Выходит, что в то время, когда Хави говорил, что ничего не потеряно, и он с командой борется за три трофей, а Лапорта рассказывал о полном доверии Хави, уже тихонько велись переговоры с потенциальными сменщиками у Хави за спиной. Да уж, хороший президент, ничего не скажешь.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:34
Мостовой без работы сидит, может согласился бы
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:28
Когда КЛОПП И ХАВИ Ушли......
rqzswf5bsff6
rqzswf5bsff6
вчера в 11:10
Клопп не подходит. Он будет отдыхать от футбола.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:45
Такие новости будут до лета
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:23, ред.
....а Я вот люблю кислую капусту, особенно щи оооооооооо!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:21
Клоппа можно попробовать. Закис в Ливерпуле.
therapy
therapy
вчера в 10:11
в итоге тренером будет Моуринью
shur
shur
вчера в 10:06
...Артериальное давление заметно повысилось, когда клоп взобрался
по нагелю....!
112910415
112910415
вчера в 10:03
немыслимо поверить, что Деку ведёт с ними диалог несколько недель !
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 09:54
В Барселоне хотят лучших тренеров . Вряд ли кто то из них захочет разгребать это болото .
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:54
Не думаю что кто-то из них согласится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:52
Достойные все, но в Барсе будет трудно...
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