В «Барселоне» определились с кандидатами на роль будущего главного тренера

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вчера, 09:50

В «Барселоне» обозначали трёх кандидатов на должность главного тренера в новом сезоне. В их число вошли: наставник «Арсенала» Микель Артета, возглавляющий «Ливерпуль» Юрген Клопп и тренер сборной Германии .

Спортивный директор «Барселоны» ведёт диалог с потенциальными кандидатами в течение последних нескольких недель.