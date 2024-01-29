«Бавария» выпустила заявление о возможном назначении Тухеля в «Барселону»

Пресс-служба «Баварии» выступила с официальным заявлением на фоне слухов о том, что главный тренер клуба Томас Тухель может возглавить «Барселону» в следующем сезоне.
В воскресенье в рамках визита фан-клуба болельщики спросили нашего главного тренера Томаса Тухеля о его тренерской карьере и предыдущем опыте за границей в «Пари Сен-Жермен» и «Челси».
Также он ответил на общие вопросы болельщиков об Испании как футбольной стране. Тухель никогда не говорил, что будет преемником Хави, как впоследствии ложно утверждалось. Мы больше не будем принимать такие необъективные высказывания в адрес нашего тренера.
Напомним, что вчера Томас Тухель заявил, что готов попробовать себя в качестве тренера в чемпионате Испании.
Чёт удивляет "Бавария")
P.S. Представляю, если бы Перес читал Соккер и узнал бы про свою, по мнению известного в узких кругах журналиста Багрова, деменцию)
Чёт удивляет "Бавария")
P.S. Представляю, если бы Перес читал Соккер и узнал бы про свою, по мнению известного в узких кругах журналиста Багрова, деменцию)
Теперь насчет Тухеля: зачем ему уходить, если он в Баварии только что начал? Да, не все там идет гладенко, но уходить из Баварии, чтобы рисковать в Барсе он не станет, так мне кажется. Ситуация в Барсе не только вина Хави, бывший директор разрушил «Барселону» и отдал ее Хави. Гвардиолу и Хави не сравнивайте: у Гвардуолы был Иньеста, сам Хави и Месси, а у Хави какие игроки? Одни старики или молодые. Нет игрока даже ближе уровня Иньесты.
Новому тренеру придется тренировать тот же состав, который тренировал Хави. Ни один из элитных тренеров не согласится с такой позицией. Придется снова приглашать бывшего игрока. А как по мне, Рафаэль Маркес, который до 40 лет играл с сыном в сборной Мексики, является хорошим вариантом в нынешней ситуации.
Так что не надейтесь, что все ринутся в Каталонию, бросив свои перспективные команды. Особенно забудьте Клоппа, он как минимум год будет отдыхать, даже сборную Германии не возглавит раньше.
Теперь насчет Тухеля: зачем ему уходить, если он в Баварии только что начал? Да, не все там идет гладенко, но уходить из Баварии, чтобы рисковать в Барсе он не станет, так мне кажется. Ситуация в Барсе не только вина Хави, бывший директор разрушил «Барселону» и отдал ее Хави. Гвардиолу и Хави не сравнивайте: у Гвардуолы был Иньеста, сам Хави и Месси, а у Хави какие игроки? Одни старики или молодые. Нет игрока даже ближе уровня Иньесты.
Новому тренеру придется тренировать тот же состав, который тренировал Хави. Ни один из элитных тренеров не согласится с такой позицией. Придется снова приглашать бывшего игрока. А как по мне, Рафаэль Маркес, который до 40 лет играл с сыном в сборной Мексики, является хорошим вариантом в нынешней ситуации.
Так что не надейтесь, что все ринутся в Каталонию, бросив свои перспективные команды. Особенно забудьте Клоппа, он как минимум год будет отдыхать, даже сборную Германии не возглавит раньше.
При всём том, что Тухель, откровенно проваливают работу в Баварии, но и представить его в Испании не получается. И это при том, что сам Тухель не является типичным и закостенелым выразителем немецкого футбола, о чем, он, сам неоднократно высказывался. Вчера была информация о том, что, якобы, он может возглавить МЮ. Если представить немецкого тренера в Испании сложно, то в Британии- возможно и не только после Клоппа.
Исторически, британский и немецкий футбол -считались родственными. Общность стилей, схожестью футбольной идеологии и тп. Да, в последнее время, приезд в Англию иностранных тренеров и футболистов несколько поменяли британскую футбольную ментальность... Но всёже, возможную работу Тухеля в Англии я бы не отрицал, тем более, что он уже там работал. А вот про его желание поработать в Испании, я, пока, нигде не читал...
При всём том, что Тухель, откровенно проваливают работу в Баварии, но и представить его в Испании не получается. И это при том, что сам Тухель не является типичным и закостенелым выразителем немецкого футбола, о чем, он, сам неоднократно высказывался. Вчера была информация о том, что, якобы, он может возглавить МЮ. Если представить немецкого тренера в Испании сложно, то в Британии- возможно и не только после Клоппа.
Исторически, британский и немецкий футбол -считались родственными. Общность стилей, схожестью футбольной идеологии и тп. Да, в последнее время, приезд в Англию иностранных тренеров и футболистов несколько поменяли британскую футбольную ментальность... Но всёже, возможную работу Тухеля в Англии я бы не отрицал, тем более, что он уже там работал. А вот про его желание поработать в Испании, я, пока, нигде не читал...