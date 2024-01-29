«Бавария» выпустила заявление о возможном назначении Тухеля в «Барселону»

Пресс-служба «Баварии» выступила с официальным заявлением на фоне слухов о том, что главный тренер клуба может возглавить «Барселону» в следующем сезоне.

В воскресенье в рамках визита фан-клуба болельщики спросили нашего главного тренера Томаса Тухеля о его тренерской карьере и предыдущем опыте за границей в «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Также он ответил на общие вопросы болельщиков об Испании как футбольной стране. Тухель никогда не говорил, что будет преемником Хави, как впоследствии ложно утверждалось. Мы больше не будем принимать такие необъективные высказывания в адрес нашего тренера.