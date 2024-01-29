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«Бавария» выпустила заявление о возможном назначении Тухеля в «Барселону»

вчера, 17:07

Пресс-служба «Баварии» выступила с официальным заявлением на фоне слухов о том, что главный тренер клуба Томас Тухель может возглавить «Барселону» в следующем сезоне.

В воскресенье в рамках визита фан-клуба болельщики спросили нашего главного тренера Томаса Тухеля о его тренерской карьере и предыдущем опыте за границей в «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Также он ответил на общие вопросы болельщиков об Испании как футбольной стране. Тухель никогда не говорил, что будет преемником Хави, как впоследствии ложно утверждалось. Мы больше не будем принимать такие необъективные высказывания в адрес нашего тренера.

Напомним, что вчера Томас Тухель заявил, что готов попробовать себя в качестве тренера в чемпионате Испании.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:15
У Байера не спроста прозвище "Неверкузен", так что можно смело ставить на чемпионство Баварии)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:09
"Сага о Форсайтах" Джона Голсуорси - вот что нас ожидает все ближайшие дни, а может недели в связи с возможной кандидатурой нового наставника "Барселоны". Сага о главном тренере клуба.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:57
Приветствую, Павел!!!
При всём том, что Тухель, откровенно проваливают работу в Баварии, но и представить его в Испании не получается. И это при том, что сам Тухель не является типичным и закостенелым выразителем немецкого футбола, о чем, он, сам неоднократно высказывался. Вчера была информация о том, что, якобы, он может возглавить МЮ. Если представить немецкого тренера в Испании сложно, то в Британии- возможно и не только после Клоппа.

Исторически, британский и немецкий футбол -считались родственными. Общность стилей, схожестью футбольной идеологии и тп. Да, в последнее время, приезд в Англию иностранных тренеров и футболистов несколько поменяли британскую футбольную ментальность... Но всёже, возможную работу Тухеля в Англии я бы не отрицал, тем более, что он уже там работал. А вот про его желание поработать в Испании, я, пока, нигде не читал...
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:50
Женская «Барселона» устанавливает рекорды за рекордами, даже не сравнить с мужским)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Andrei Tarkovsky (раскрыть)
вчера в 17:47
Хотя, кстати, забавно, но именно Иньеста женского футбола сейчас в "Барселоне", Бонмати, на игру которой интересно смотреть даже несмотря на очень низкий уровень женского футбола в целом (смотрел "Барселону" - "Реал" женские в финале Суперкубка, так даже там контроль мяча, точность ударов на уровне товарищеской игры между двумя ПТУ были, но Айтана и там выделялась).
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 17:40
Вчера посмотрел видеообращение Юргена Клоппа на английском языке, человек ясно дал понять что не будет тренировать после Ливерпуля целый год и подтвердил: "100% не буду". Если Хави покинет Барсу летом, только Заявленный срок Клоппа предполагает, что он не станет тренером «Барселоны» летом ни за какие деньги. Так что, перестаньте мечтать об этом - Клопп высказался. А Барселона не может ждать так долго, все равно кто-то должен будет взять на себя ответственность.

Теперь насчет Тухеля: зачем ему уходить, если он в Баварии только что начал? Да, не все там идет гладенко, но уходить из Баварии, чтобы рисковать в Барсе он не станет, так мне кажется. Ситуация в Барсе не только вина Хави, бывший директор разрушил «Барселону» и отдал ее Хави. Гвардиолу и Хави не сравнивайте: у Гвардуолы был Иньеста, сам Хави и Месси, а у Хави какие игроки? Одни старики или молодые. Нет игрока даже ближе уровня Иньесты.

Новому тренеру придется тренировать тот же состав, который тренировал Хави. Ни один из элитных тренеров не согласится с такой позицией. Придется снова приглашать бывшего игрока. А как по мне, Рафаэль Маркес, который до 40 лет играл с сыном в сборной Мексики, является хорошим вариантом в нынешней ситуации.

Так что не надейтесь, что все ринутся в Каталонию, бросив свои перспективные команды. Особенно забудьте Клоппа, он как минимум год будет отдыхать, даже сборную Германии не возглавит раньше.
therapy
therapy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:36
В отличии от Жироны Байер всегда был наплаву, да больших титулов не брал...потому надеюсь пришло его ВРЕМЯ и я Так же верю в Алонсо
ufxtdrpkg4pj
ufxtdrpkg4pj
вчера в 17:35
Но Тухель уже удочку закинул,о себе барсукам напомнил
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ therapy (раскрыть)
вчера в 17:31
Хорошо бы, но в том-то и дело, как и "Жирона" сейчас уже спотыкается на каждом шагу, два матча на выезде без побед, в Кубке сгорели "Мальорке", только судья помог им красиво проиграть, а не разгромно, так и "Байер" - сначала выгрызли победу в концовке, потом и не смогли выгрызть. Тенденция у обоих к усталости, да и читать, конечно, начали их намного лучше.
therapy
therapy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:29
Один матч не показатель спада команды, До этого был более ВАЛИДОЛЬНЫЙ матч и Команда с Алонсо его вытянули... Байер будет чемпионом вместе с Алонсо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:25
По мне так большие вопросы сейчас к классу ТТ. В "Челси" год не было игры до его ухода, а в "Баварии" уже больше полгода нет после его прихода.

Жаль, "Байер" сдаёт, вчера вничью сыграл с аутсайдером, и "Баварии" сложно будет не выиграть опять чемпик, а в ЛЧ они опять пролетят как фанера над Ла-Маншем, уверяю, с Тухлым)
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:22
Ну да, странно как-то. Видимо, нет дыма без огня. Да и сам Тухель ещё вчера говорил, что не против потренировать в Ла Лиге.
a8j4r74jegwm
a8j4r74jegwm
вчера в 17:18
Для Барсы этот подарочек от Баварии будет даже похуже чем погром 8:2 несколько лет назад
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:18, ред.
А почему пресс-служба одного из топ-клубов должна опровергать журналистские утки, если вы Don Balon или Daily Mail начнёте опровергать, то вам по дважды в день придётся это делать, ахах) Ещё не то о своём клубе узнаете)

Чёт удивляет "Бавария")

P.S. Представляю, если бы Перес читал Соккер и узнал бы про свою, по мнению известного в узких кругах журналиста Багрова, деменцию)
112910415
112910415
вчера в 17:13
" Пусть валит хоть сейчас ! "
Гость
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