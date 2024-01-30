1706599672

вчера, 10:27

«Ботафого» подпишет нападающего «Бетиса» . Сегодня игрок прилетел в Бразилию, чтобы пройти медицинский осмотр и завершить сделку. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Это рекордное приобретение в истории «Ботафого».

Луис Энрике перешёл в «Бетис» из «Флуминенсе» летом 2022 года. В текущем сезоне на счету вингера 21 матч во всех турнирах, гол и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бетис» ведёт переговоры по переходу форварда «Галатасарая».