Вендел останется в «Зените»

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вчера, 11:11

Полузащитник «Зенита» останется до конца сезона в российском клубе. Как сообщает журналист Фабио Алейшо, вся информация о его возможном уходе в зимнее трансферное окно — слухи.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его контракт заканчивается летом 2027 года. Бразилец провёл за «Зенит» 106 матчей, забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач. В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 18 игр, 4 гола и 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает Вендела в 22 миллиона евро.