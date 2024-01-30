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Вендел останется в «Зените»

вчера, 11:11

Полузащитник «Зенита» Вендел останется до конца сезона в российском клубе. Как сообщает журналист Фабио Алейшо, вся информация о его возможном уходе в зимнее трансферное окно — слухи.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его контракт заканчивается летом 2027 года. Бразилец провёл за «Зенит» 106 матчей, забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач. В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 18 игр, 4 гола и 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает Вендела в 22 миллиона евро.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 16:11
Информация об отсутствии информации.
Сп62
Сп62 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 15:14
А мы и не возьмём!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:45
Не отдадим!
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:35
- Отстаньте Вы уже, наконец, от парня! Да, видать Вендел много "соли насыпал на хвост" вашим клубам. Каждую неделю - новые НОВОСТИ О ЕГО УХОДЕ, и через пару дней НОВОСТИ О ТОМ, ЧТО ЭТО ВСЁ - УТКА! И это на протяжении всей зимней паузы в РПЛ! Вам чего, больше поговорить не о ком? Дзюба, Соболев, Игнатьев ... Могу ещё вариантов накидать...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 13:47
Вот ведь вцепились в них как кобель в 57-удивительно просто.. Ведь никто кроме них удержать не может никого кто уйти хочет-эти млять бабла досыпают-сиди и все! И держатся за этих пятерых так как за родных папу и маму..
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:47
Мани, мани ...
Ironigor
Ironigor ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:43
И самое главное, что об этом никто не знает !)))
lotsman
lotsman
вчера в 13:41
То, что Вендел остаётся в Зените, это очень хорошо.Но слухи слухами, а откуда тогда информация, что Вендел просил отпустить его домой, играть в Бразильском чемпионате? Ему необходимо быть рядом с семьёй, по ряду обстоятельств, а семья у бразильцев, это святое. И никакие топ чемпионаты, большие зарплаты, не могут перебить необходимость быть рядом с семьёй. Причём семья, в понятии бразильцев, это не только жена и дети, это весь клан, дети, жена, папа с мамой, братья, сёстры, дяди, тёти..........................
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:35
Деньги, для большинства бразильцев, важнее футбола.
4gwprr3d9xb8
4gwprr3d9xb8
вчера в 13:24
Его и здесь всё вполне устраивает
wvf42hx7s7uu
wvf42hx7s7uu
вчера в 12:57
Он просто не захотел отказываться от зенитовской зарплаты.
nubom
nubom
вчера в 12:49
Почему-то бразильцы любят играть за Зенит...
adekvat
adekvat
вчера в 12:07
Насильно мил не будешь. Зачем держать если не хочет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:02
Все просто и понятно, ещё пару лимонов добавили и он сказал "Ладно ещё побуду"
112910415
112910415
вчера в 11:41
ура, любовь к Питеру победила !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:19
Бразильцы, которые переходят в РПЛ, потом не играют в топ-чемпионатах, потому что, при всём уважении, это не трамплин в Европу, а пенсион типа Саудовской Аравии, только попроще. Назови хоть одного бразильца, который надрывался в РПЛ и вырос над собой? Все баклуши бьют и откладывают на банковские счета. А раз игрок поехал на пенсион, то будущее ему не светит.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 11:12
Зря он так. Поиграл бы за более сильный клуб в Европе, в более сильном чемпионате.
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