«Тоттенхэм» переиграл «Брентфорд»

«Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда» в матче 22-го тура АПЛ (3:2).
На 15-й минуте Нил Мопе вывел гостей вперёд. Дестини Удоджи на 48-й сравнял счёт. Бреннан Джонсон на 49-й забил 2-й мяч хозяев. Ришарлисон на 56-й увеличил преимущество «шпор». Айвен Тоуни на 67-й сократил отставание «пчёл» в счёте.
«Тоттенхэм» занимает 4-е место в чемпионате Англии, имея в активе 43 очка. «Брентфорд» располагается на 15-й строчке с 22 баллами.
Что касается Тоуни, то лично я хотел бы видеть на острие либо Осимхена, либо Лаутаро, либо Тоуни. Нам нужен киллер, Жезус пахарь, отлично отрабатывает, но он не бомбардир, да и травмы частеньго получает. Думаю переход Тоуни в топ клуб состоится уже летом, и он точно не станет сбавлять оборотов, т.к захочет добиться чего-либо на более высоком уровне, чем в Брентфорде, и думаю он будет щаряжен еще более,чем сейчас
Что касается Тоуни, то лично я хотел бы видеть на острие либо Осимхена, либо Лаутаро, либо Тоуни. Нам нужен киллер, Жезус пахарь, отлично отрабатывает, но он не бомбардир, да и травмы частеньго получает. Думаю переход Тоуни в топ клуб состоится уже летом, и он точно не станет сбавлять оборотов, т.к захочет добиться чего-либо на более высоком уровне, чем в Брентфорде, и думаю он будет щаряжен еще более,чем сейчас
PS главное, чтобы в большом клубе Туони не превратился в условного Обамиянга........контракт есть жизнь удалась...... можно зависать в пабах и в бинго клубах.
PS главное, чтобы в большом клубе Туони не превратился в условного Обамиянга........контракт есть жизнь удалась...... можно зависать в пабах и в бинго клубах.