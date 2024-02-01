«Тоттенхэм» переиграл «Брентфорд»

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сегодня, 00:31

«Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда» в матче 22-го тура АПЛ (3:2).

На 15-й минуте Нил Мопе вывел гостей вперёд. Дестини Удоджи на 48-й сравнял счёт. Бреннан Джонсон на 49-й забил 2-й мяч хозяев. Ришарлисон на 56-й увеличил преимущество «шпор». Айвен Тоуни на 67-й сократил отставание «пчёл» в счёте.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в чемпионате Англии, имея в активе 43 очка. «Брентфорд» располагается на 15-й строчке с 22 баллами.