Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Тоттенхэм» переиграл «Брентфорд»

сегодня, 00:31
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда» в матче 22-го тура АПЛ (3:2).

На 15-й минуте Нил Мопе вывел гостей вперёд. Дестини Удоджи на 48-й сравнял счёт. Бреннан Джонсон на 49-й забил 2-й мяч хозяев. Ришарлисон на 56-й увеличил преимущество «шпор». Айвен Тоуни на 67-й сократил отставание «пчёл» в счёте.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в чемпионате Англии, имея в активе 43 очка. «Брентфорд» располагается на 15-й строчке с 22 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА обыграл «Андижан» в товарищеском матче
Сегодня, 17:50
«Ливерпуль» крупно обыграл «Челси»
Сегодня, 01:13
«Атлетико» в концовке вырвал победу у «Райо Вальекано»
Сегодня, 01:00
«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли»
Сегодня, 00:25
Дебютный гол Роке принёс «Барселоне» победу над «Осасуной»
Вчера, 22:55
Дубли Тикнизяна и Ракова принесли «Локомотиву» победу над «Уралом»
Вчера, 18:55
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 15:35
Согласен с Вами. Пастекоглу поставил Шпорам атакующий футбол и вся линия атаки расцвела, еще в прошлом сезоне многие глумились над Ришарлисоном, а в этом сезоне он уже наклепал 8 голов в АПЛ, плюс Сон как всегда в ударе, и думаб, если ьы не траама Меддисона, то результативность была бы еще выше!
Что касается Тоуни, то лично я хотел бы видеть на острие либо Осимхена, либо Лаутаро, либо Тоуни. Нам нужен киллер, Жезус пахарь, отлично отрабатывает, но он не бомбардир, да и травмы частеньго получает. Думаю переход Тоуни в топ клуб состоится уже летом, и он точно не станет сбавлять оборотов, т.к захочет добиться чего-либо на более высоком уровне, чем в Брентфорде, и думаю он будет щаряжен еще более,чем сейчас
Karkaz
Karkaz ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 15:28
Вернер уже заиграл. Свою работу на фланге выполняет. В этой игре почти две голевые отдал.
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 14:14, ред.
У Постекоглу Ришарлисон просто ожил, может еще и Вернер заиграет, тогда он точно гений)))))). Тоуни умеет забивать и скорей всего Арсенал сделает на него ставку но как слышал вроде Брентфорд за него хочет около 100 получить.........я кстати хотел чтобы Тоуни перешел в тоттенхэм на место Кейна....я бы его купил бы еще летом......даже не смотря на дисквалификацию....парень уммет забивать как Дефо например......

PS главное, чтобы в большом клубе Туони не превратился в условного Обамиянга........контракт есть жизнь удалась...... можно зависать в пабах и в бинго клубах.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:48
ТТХ не удержится в топ-4.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:17
Ришарлисон в этом сезоне прям разыгрался, и в отсутствии Сона стал лидером атаки Шпор. Отдельно рад за Тоуни, 8 месяцев без футбола, вернулся и забивает вторую игру подряд, аидно очень сильно соскучился по игре
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:44
Видимо тут было весело))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 