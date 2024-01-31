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Дебютный гол Роке принёс «Барселоне» победу над «Осасуной»

вчера, 22:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Осасуной» в матче 20-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственный гол забил Витор Роке на 63-й минуте. Этот мяч стал первым для новичка в составе каталонской команды (бразилец начал выступление за клуб в начале января). У гостей на 67-й за вторую жёлтую карточку был удалён Унаи Гарсия.

«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 47 очков. «Осасуна» — 12-я, у команды 26 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Барселона» в соцсети «X»
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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 20:52
Не верю. Мне интересно, окажись он в такой ситуации, что мог бы показать с тем потенциалом, что сейчас у Хави.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 20:42, ред.
Ну давай честно,ты сам то веришь что после ухода Хави сразу придёт Гвардиола,отпустит ли его МанСити?
Было бы кстати очень интересно увидеть его в Барселоне
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 20:33
В Барселоне у него костяк составлял местные игроки в основном, а купленные Ибра, Чигринский не принесли пользы. В сити даже неизвестных покупали за огромные деньги, но это цены рынка, раздутые. На месте Гвардиолы был бы Манчини, если тренировал МС дальше.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 13:02, ред.
Ну раскроет,ладно
А титулы кто будет брать,или Барселоне титулы не нужны?!
Гвардиола конечно гений но он никогда не брал титулов только с молодёжью,ему всегда нужны были трансферы!
Гвардиола и Моуринью больше всех потратили на трансферы за последние лет 15
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 10:42
Раскроет потенциал молодых игроков академии. Не в цене дело, а в качестве игроков. Молодые игроки вроде Педри, Гави получают ЗМ лучшему молодому игроку. С такими парнями он многого добьётся. Это те же Хави, Иньеста. А молодой 16-ти летний Ямаль уже сейчас играет очень смело.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 10:17
Барсу с победой.
Роке с дебютным голом.
Торресу здоровья.. в каждом матче теряют игроков каталонцы. Это просто ужас ужасный
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 09:06
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:41
    качество игры удивительное ... ((
    fcez2z6gjp3w
    fcez2z6gjp3w
    сегодня в 05:31
    Дебют удался, ждём продолжения
    sb6xh7ua28yt
    sb6xh7ua28yt
    сегодня в 04:40
    Если бы не новичок то снова бы бездарно потеряли очки.
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
    сегодня в 01:00, ред.
    Понятное дело что Гвардиола нужен,но пойдёт ли он в нынешнию Барсу?! Здесь ему не дудут сотен миллионов на трансферы как дают в Сити
    AgamagA_____
    AgamagA_____
    вчера в 23:23
    Раньше с Осасуной и подобными клубами вообще никаких трудностей не возникало, а теперь мучают победу с минимальным счётом. Вроде и владение в каждом матче имеется и пасы на уровне МС, но впереди вообще нет никакого качества. Ударов в створ мизерное. Хаос в нападении и в защите. Ужасное зрелище!
    Тут нужна рука Гвардиолы.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:13
    Впечтление от игры Барсы, не просто удручающее, но и ужасающее. В атаке, команда топчется на месте, изображая статичный футбол, но а, про то, что творится в обороне, ни пером описать и тп... И это при том, что команда играла дома, в большинстве. Вобщем, страшно становится, перед Наполи.

    Ну и два слова, как обычно, про комментаторов матча, которые, сравнили оборону Барсы, с наполеоновской гвардией, при этом, не уточнив, где, именно- при Аустерлице или при Ватерлоо... Всегда говорю- если не владеете вопросом- не позорьтесь. Так вот, наполеоновкая гвардия, только однажды, принимала участие в сражениях Наполеона, и было это- при Ватерлоо.
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