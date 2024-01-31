Дебютный гол Роке принёс «Барселоне» победу над «Осасуной»

«Барселона» одержала победу над «Осасуной» в матче 20-го тура Ла Лиги (1:0).
Единственный гол забил Витор Роке на 63-й минуте. Этот мяч стал первым для новичка в составе каталонской команды (бразилец начал выступление за клуб в начале января). У гостей на 67-й за вторую жёлтую карточку был удалён Унаи Гарсия.
«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 47 очков. «Осасуна» — 12-я, у команды 26 баллов.
Было бы кстати очень интересно увидеть его в Барселоне
Было бы кстати очень интересно увидеть его в Барселоне
А титулы кто будет брать,или Барселоне титулы не нужны?!
Гвардиола конечно гений но он никогда не брал титулов только с молодёжью,ему всегда нужны были трансферы!
Гвардиола и Моуринью больше всех потратили на трансферы за последние лет 15
А титулы кто будет брать,или Барселоне титулы не нужны?!
Гвардиола конечно гений но он никогда не брал титулов только с молодёжью,ему всегда нужны были трансферы!
Гвардиола и Моуринью больше всех потратили на трансферы за последние лет 15
Роке с дебютным голом.
Торресу здоровья.. в каждом матче теряют игроков каталонцы. Это просто ужас ужасный
Роке с дебютным голом.
Торресу здоровья.. в каждом матче теряют игроков каталонцы. Это просто ужас ужасный
Тут нужна рука Гвардиолы.
Тут нужна рука Гвардиолы.
Ну и два слова, как обычно, про комментаторов матча, которые, сравнили оборону Барсы, с наполеоновской гвардией, при этом, не уточнив, где, именно- при Аустерлице или при Ватерлоо... Всегда говорю- если не владеете вопросом- не позорьтесь. Так вот, наполеоновкая гвардия, только однажды, принимала участие в сражениях Наполеона, и было это- при Ватерлоо.
Ну и два слова, как обычно, про комментаторов матча, которые, сравнили оборону Барсы, с наполеоновской гвардией, при этом, не уточнив, где, именно- при Аустерлице или при Ватерлоо... Всегда говорю- если не владеете вопросом- не позорьтесь. Так вот, наполеоновкая гвардия, только однажды, принимала участие в сражениях Наполеона, и было это- при Ватерлоо.