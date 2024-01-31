Дебютный гол Роке принёс «Барселоне» победу над «Осасуной»

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вчера, 22:55

«Барселона» одержала победу над «Осасуной» в матче 20-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственный гол забил Витор Роке на 63-й минуте. Этот мяч стал первым для новичка в составе каталонской команды (бразилец начал выступление за клуб в начале января). У гостей на 67-й за вторую жёлтую карточку был удалён Унаи Гарсия.

«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 47 очков. «Осасуна» — 12-я, у команды 26 баллов.