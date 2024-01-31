Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

Дубли Тикнизяна и Ракова принесли «Локомотиву» победу над «Уралом»

вчера, 18:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Локомотив» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче (4:2).

На 9-й минуте Наир Тикнизян вывел москвичей вперёд. Итало на 30-й сравнял счёт. Тикнизян на 41-й оформил дубль. Алексей Каштанов на 71-й восстановил равенство. На 76-й Вадим Раков забил 3-й мяч «железнодорожников», а на 81-й отметился ещё одним голом.

Игра прошла в формате 4 тайма по 30 минут.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
ЦСКА обыграл «Андижан» в товарищеском матче
Сегодня, 17:50
«Ливерпуль» крупно обыграл «Челси»
Сегодня, 01:13
«Атлетико» в концовке вырвал победу у «Райо Вальекано»
Сегодня, 01:00
«Тоттенхэм» переиграл «Брентфорд»
Сегодня, 00:31
«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли»
Сегодня, 00:25
Дебютный гол Роке принёс «Барселоне» победу над «Осасуной»
Вчера, 22:55
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:11
Локо по-прежнему сильнее Урала ...
Интерес
Интерес
вчера в 19:42
Тикнизян счастлив,что переход на лавку "Зенита" сорвался!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:09
Точного числа слов нет, но желательно хотя бы от четырёх.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:01
Кстати, а сколько слов считается в коротком комментарии, который подходит для удаления?
Раньше было 1-2, а от трёх считалось в норме.
Подскажите буду знать сколько надо слов добавлять, что бы не попадать в подозрения в наборе очков?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 