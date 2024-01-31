Дубли Тикнизяна и Ракова принесли «Локомотиву» победу над «Уралом»

«Локомотив» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче (4:2).
На 9-й минуте Наир Тикнизян вывел москвичей вперёд. Итало на 30-й сравнял счёт. Тикнизян на 41-й оформил дубль. Алексей Каштанов на 71-й восстановил равенство. На 76-й Вадим Раков забил 3-й мяч «железнодорожников», а на 81-й отметился ещё одним голом.
Игра прошла в формате 4 тайма по 30 минут.
Раньше было 1-2, а от трёх считалось в норме.
Подскажите буду знать сколько надо слов добавлять, что бы не попадать в подозрения в наборе очков?
Раньше было 1-2, а от трёх считалось в норме.
Подскажите буду знать сколько надо слов добавлять, что бы не попадать в подозрения в наборе очков?