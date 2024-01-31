Дубли Тикнизяна и Ракова принесли «Локомотиву» победу над «Уралом»

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вчера, 18:55

«Локомотив» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче (4:2).

На 9-й минуте Наир Тикнизян вывел москвичей вперёд. Итало на 30-й сравнял счёт. Тикнизян на 41-й оформил дубль. Алексей Каштанов на 71-й восстановил равенство. На 76-й Вадим Раков забил 3-й мяч «железнодорожников», а на 81-й отметился ещё одним голом.

Игра прошла в формате 4 тайма по 30 минут.