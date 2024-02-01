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Холанд хочет перейти в «Реал», чтобы выигрывать индивидуальные награды

вчера, 08:26

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал».

Ключевым событием, которое привело норвежца к такому решению, стал тот факт, что награду The Best от ФИФА получил Лионель Месси.

Холанд считает, что если он перейдёт в «Реал», то будет выигрывать индивидуальные награды, а если останется в «Манчестер Сити», то этого не произойдёт.

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Реал  Манчестер Сити  Интер Майами  Холанд Эрлинг  Месси Лионель
Перевод с Twitter DeadlineDayLive Фото: Твиттер Эрлинга Холанда
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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 13:43
Зря Холанд хочет в Реал чтобы выиграть ЗМ, там у них уже есть состаявшаяся звезда Белллингем, который как по мне может выиграть данный приз если добьется успеха.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:39
Помнится, как отец Эрлинга заявлял, что его сын должее будет поиграть во всех топ чемпионатах, и завоевать трофеи в каждом из этих чемпионатах....так вот, в Бундеслиги, он уже отыграл, АПЛ покорил за сезон, так что вполне возможно, что следующим клубом норвежца вполне может стать Мадридский Реал. Да, в мадридском клубе действительно можно быстрее прийти к индивидуальной награде, т.к помимо Роналду, за последнее время ЗМ получали так же Модрич и Бензема именно за достижения на клубном уровне!!! Так что шансы сразу же возрастают!
Вероятность того, что Эрлинг покинет МС этим летом мала, а вот следующим летом он вполне может покинуть клуб, особенно если Пеп уйдет из клуба по завершении своего контракта! Плюс, Перес мечтает видеть в команде и Мбаппе, и Эрлинга, а Перес упрямый и настойчивый мужик, и если появится такая возможность, то он обязательно постарается ею воспользоваться!!! Плюс, не стоит забывать, что у Сити многочисленные нарушения с транстверами и сейчас идут разберательства, и команде грозит серьезное наказание(хотя уверен что ничего страшного с Сити не случится), и кто знает, что тогда будет с игроками....
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:02
Вброс конечно. Но утка или нет, мотивы как всегда глупые. Футболисты реально с аргументами "там больше славы", "клуб мечты", "выйти из под тени" и т.д. решаются на трансферы. Сколько примеров то было. Тот же Лева был в абсолютной зоне комфорта в бундесе, но вдруг решил что в Барсе порвет лигу, уделает Бензема и прочих. А ещё Азар "исполнил мечту" - просто посетить Мадрид в их футболке было бы куда эффективнее. У многих второй весомой причиной является климат - что смешно. Потерпи пару лет и будешь жить где захочешь после успешной карьеры.
Rattlehead
Rattlehead ответ K_TS16 (раскрыть)
вчера в 12:42
Лучшего не было, нет и никогда не будет, ибо, во-первых, футбол - это командная игра, а во-вторых, в том числе следуя из во-первых, не существует объективных показателей для определения лучшего. Все эти Золотые Мячи, The Best of FIFA, UEFA Men's Player of the Year и т.д. и т.п. - это всё субъективщина, причем порой абсолютно абсурдная, как какой-нибудь Зал славы рок-н-ролла, где есть Мадонна, АBBА, Beastie Boys, Public Enemy, N.W.A., 2Pac, The Notorious B.I.G., но нет Iron Maiden, Judas Priest и Motorhead.
K_TS16
K_TS16
вчера в 12:22
Месси всё равно лучший
drug01
drug01
вчера в 11:15
Неужели он будет там играть лучше???
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:04
О-о-о.. Оказывается ЗМ и The Best ценятся.. Значит некоторые просто врут от зависти.. Хе.. 😀
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:47
Пора делать из Реала Галактикос-2.0.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:43, ред.
Это конкретно Холанд хочет (вернее, уточные журналисты), "Реал"-то купил "нового Роналдо" Эндрика за 42.5 миллиона, и тот рвёт чемпионат Бразилии, летом приедет)

А уж по поводу перехода в "Реал" для выигрывания индивидуальных наград... Разве Месси, который все награды собрал, даже играя в МЛС, футболист "Реала"?)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:34
В Реале никто не будет мешать Холанду забивать...
Как Гвардиола помешал своей нелепой заменой...
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:31
Месси объективно всем уже надоело.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:26
Перес через СМИ давит на Мбаппе, чтобы тот аппетиты свои поубивал?))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:15
А если вступит в отряд космонавтов - то сразу полетит на МКС...
Может надо искать причину в себе? И трудиться еще больше?
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:14
Для начала, в Реале действительно легче выиграть индивидуальные награды. Для примера можно припомнить Роналду 2013 и Модрича 2018. Сейчас Джуда пиарят не по-детски, хотя Салах, Кейн и Холанн никуда не делись.

Это скорее похоже на утку. Не думаю, что Холанн пойдет по стопам Левандовски и предаст клуб, который дал ему всё, ради индивидуальных наград. Верю, что однажды Холанн всё же окажется в Реале, но точно не в ближайшие 2 года.
shur
shur
вчера в 10:11
...какой всё таки Кейн молодчик, играет в своё удовольствие, приносит пользу во всех клубах,в которые грамотно переходит, без
лишнего ажиотажа...!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:48
Там рядом с ним ему некому сказаь что это бред!
ОПС
ОПС
вчера в 09:41
Возникает закономерный вопрос, а кому же он про это говорил. Непонятно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:39
Даже сама подача инсайда, это звучит как какой-то полный бред.
lotsman
lotsman
вчера в 09:36
Индивидуальные награды нужно зарабатывать индивидуально, а не с помощью како либо команды.
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:35
Утка
112910415
112910415
вчера в 09:25
подождём опровержения ...
и дождёмся его !
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:22
Какой бред... Не удивлюсь, если через день появятся новости, в которых Эрлинг опровергнет все слухи о том, что хочет прямо сейчас перейти в «Реал Мадрид». Видите ли, вот в чем дело. Когда ты играешь за клуб, у которого много болельщиков и у тебя с этим клубом контракт до 2027 года, и у тебя там все хорошо, ты не станешь стоять напротив своих фанатов и говорить это им в лицо. Таким образом отношение к тебе изменится, и ты больше не будешь их любимцем. В спортивном мире лишь единицы делают такие резкие повороты. А у Эрлинга все хорошо в Ман Сити. В атаке на него играют и он много забивает, и не факт, что в Реале его дела пойдут вверх. Пока он есть в планах Гвардиолы и является «золотой рыбкой» команды, его никуда не отпустят. Если что-то и изменится в жизни Эрлинга, то только зарплата.

Один раз уже выиграл Лигу чемпионов с Манчестер Сити и попытается снова в этом сезоне. Его команда одна из фаворитов и ему не на что жаловаться. Единственный молодой игрок, который может обогнать Роналду по статистике голов в Лиге чемпионов. И его шансы будут велики, если он останется в этой команде. А после ухода Гвардиолы поговорим о трансфере Холанда, потому что при таких обстоятельствах это станет возможным.

Играть в Реале чтобы выиграть индивидуальную награду... Месси и Роналду уже в прошлом, хотя у Роналду еще будет шанс выиграть «Золотой мяч», если он победит с Португалией на Евро. Неужели Эрлинг примет португальское гражданство, чтобы выиграть этот мяч? В любом случае шансы Роналду не так уж велики. Даже если Месси выиграет на Олимпийских играх с Аргентиной, он не получит 9-й. Так что Эрлинг, скорее всего, останется в «Ман Сити» и выиграет с этим клубом такую награду.
mxpm6rx7a69p
mxpm6rx7a69p
вчера в 09:21
Хочешь титул? Иди в Жирону!
23cvejus39d6
23cvejus39d6
вчера в 09:20
Странно, кажется в Сити все шансы, что бы наполучать много титулов.
therapy
therapy
вчера в 08:58
Все почему то за наградами идут в Реал, а чем МС плох? Добротный клуб с хорошии тренером, надо биться за клуб оставить в нем свой след. Ну великий клуб Реал, так после тебя могут и не вспомнить.
Achit96
Achit96
вчера в 08:42
Если ты игрок сливочных, то повышает шансы на индивидуальный приз?
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