Холанд хочет перейти в «Реал», чтобы выигрывать индивидуальные награды

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал».
Ключевым событием, которое привело норвежца к такому решению, стал тот факт, что награду The Best от ФИФА получил Лионель Месси.
Холанд считает, что если он перейдёт в «Реал», то будет выигрывать индивидуальные награды, а если останется в «Манчестер Сити», то этого не произойдёт.
Один раз уже выиграл Лигу чемпионов с Манчестер Сити и попытается снова в этом сезоне. Его команда одна из фаворитов и ему не на что жаловаться. Единственный молодой игрок, который может обогнать Роналду по статистике голов в Лиге чемпионов. И его шансы будут велики, если он останется в этой команде. А после ухода Гвардиолы поговорим о трансфере Холанда, потому что при таких обстоятельствах это станет возможным.
Играть в Реале чтобы выиграть индивидуальную награду... Месси и Роналду уже в прошлом, хотя у Роналду еще будет шанс выиграть «Золотой мяч», если он победит с Португалией на Евро. Неужели Эрлинг примет португальское гражданство, чтобы выиграть этот мяч? В любом случае шансы Роналду не так уж велики. Даже если Месси выиграет на Олимпийских играх с Аргентиной, он не получит 9-й. Так что Эрлинг, скорее всего, останется в «Ман Сити» и выиграет с этим клубом такую награду.
Один раз уже выиграл Лигу чемпионов с Манчестер Сити и попытается снова в этом сезоне. Его команда одна из фаворитов и ему не на что жаловаться. Единственный молодой игрок, который может обогнать Роналду по статистике голов в Лиге чемпионов. И его шансы будут велики, если он останется в этой команде. А после ухода Гвардиолы поговорим о трансфере Холанда, потому что при таких обстоятельствах это станет возможным.
Играть в Реале чтобы выиграть индивидуальную награду... Месси и Роналду уже в прошлом, хотя у Роналду еще будет шанс выиграть «Золотой мяч», если он победит с Португалией на Евро. Неужели Эрлинг примет португальское гражданство, чтобы выиграть этот мяч? В любом случае шансы Роналду не так уж велики. Даже если Месси выиграет на Олимпийских играх с Аргентиной, он не получит 9-й. Так что Эрлинг, скорее всего, останется в «Ман Сити» и выиграет с этим клубом такую награду.
А уж по поводу перехода в "Реал" для выигрывания индивидуальных наград... Разве Месси, который все награды собрал, даже играя в МЛС, футболист "Реала"?)
А уж по поводу перехода в "Реал" для выигрывания индивидуальных наград... Разве Месси, который все награды собрал, даже играя в МЛС, футболист "Реала"?)