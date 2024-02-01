Холанд хочет перейти в «Реал», чтобы выигрывать индивидуальные награды

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вчера, 08:26

Нападающий «Манчестер Сити» хочет перейти в «Реал».

Ключевым событием, которое привело норвежца к такому решению, стал тот факт, что награду The Best от ФИФА получил .

Холанд считает, что если он перейдёт в «Реал», то будет выигрывать индивидуальные награды, а если останется в «Манчестер Сити», то этого не произойдёт.