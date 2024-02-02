Лидирует «Ливерпуль». Итоги КП за январь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.
Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Kenas Ter-Aristakessian, второе место занял КЭТиК, а третье — asraeil.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Kenas Ter-Aristakessian
|10345
|2.
|КЭТиК
|6611
|3.
|asraeil
|2391
|4.
|Варвар7
|1913
|5.
|Obdulio Varela
|1216
|6.
|Pathos
|1165
|7.
|Митя Митин
|874
|8.
|Georgy Cherdantsev
|746
|9*.
|Capral
|0
|10*.
|Capone34
|0
* — за счёт доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38. как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером является КЭТиК. Второе место занимает LOpp. Тройку замыкает Валерыч.
|Пользователь
|ROI
|1.
|КЭТиК
|133
|2.
|LOpp
|65
|3.
|Валерыч
|62
|4.
|Ice van Reed
|43
|5.
|Scorp689
|41
|6.
|Obdulio Varela
|38
|7.
|Karjalan Hunger
|36
|8.
|Вoлхв
|33
|9.
|elektropuh
|33
|10.
|asraeil
|31
"В этом месяце буду играть против ДСА и ДАША Д в одной группе, то есть против одного игрока, так как этими аккаунтами управляет один человек. Это значит что я буду играть против того, у кого будет 44000 очков для ставок. И я справлюсь с этим и снова выйду в финал, выиграв свою группу. Даже лучше, что нас поместили в одну группу, а значит, в финале мы не сыграем".
Я понимаю, что протона нет долгое время на сайте и ты решил переключиться на ДСА и ДАША Д, но давай разберёмся.
Кстати этот пользователь вам даже отвечать не будет, но только если делом.
Сразу хочу сказать, что я давно утверждаю, что в конкурсе можно победить двумя способами. Первый это удача, второй набор очков и перевод их в выигрышные очки.
Так вот вернёмся к вашим словам.
Вот вы пишите, что вам придётся играть против ДСА и ДАША Д у данного пользователя будет 44000 очков для ставок на два аккаунта, но давайте тогда посчитаем сколько будет очков на все ваши очки в группе со всех ваших аккаунтов!
Kenas Ter-Aristakessian, Neutron010, Neutron016, Neuron0027, Neutron002, Neuron0008, Neutron011, Neuron0034, Neuron0020, Neuron0023
Я посмотрел, что все эти аккаунты набирают очки для конкурса, значит вы будете ими играть и сумма у ДСА и ДАША Д будет просто мизерная по сравнению с вами.
Кстати слаживать очки для конкурса нескольких пользователей вы переняли у того же протона.
"И я справлюсь с этим и снова выйду в финал, выиграв свою группу".
Тут у вас уверенность как я думаю будет основываться на двух факторах.
Первый это конечно удача, у вас больше аккаунтов и кто-нибудь должен стрельнуть (кстати в прошлом месяце у вас ни один не стрельнул после того как понизили кэфы).
Ну и второй, я заметил, что вы с этого аккаунта стали активно участвовать в наборе очков, то есть вы будете просто очки переводить из набранных в выигрышные.
Сразу скажу в полемику я вступать с вами не буду, так как вы только этого и ждёте. Я просто высказал своё мнение и просто не люблю пафос.
"В этом месяце буду играть против ДСА и ДАША Д в одной группе, то есть против одного игрока, так как этими аккаунтами управляет один человек. Это значит что я буду играть против того, у кого будет 44000 очков для ставок. И я справлюсь с этим и снова выйду в финал, выиграв свою группу. Даже лучше, что нас поместили в одну группу, а значит, в финале мы не сыграем".
Я понимаю, что протона нет долгое время на сайте и ты решил переключиться на ДСА и ДАША Д, но давай разберёмся.
Кстати этот пользователь вам даже отвечать не будет, но только если делом.
Сразу хочу сказать, что я давно утверждаю, что в конкурсе можно победить двумя способами. Первый это удача, второй набор очков и перевод их в выигрышные очки.
Так вот вернёмся к вашим словам.
Вот вы пишите, что вам придётся играть против ДСА и ДАША Д у данного пользователя будет 44000 очков для ставок на два аккаунта, но давайте тогда посчитаем сколько будет очков на все ваши очки в группе со всех ваших аккаунтов!
Kenas Ter-Aristakessian, Neutron010, Neutron016, Neuron0027, Neutron002, Neuron0008, Neutron011, Neuron0034, Neuron0020, Neuron0023
Я посмотрел, что все эти аккаунты набирают очки для конкурса, значит вы будете ими играть и сумма у ДСА и ДАША Д будет просто мизерная по сравнению с вами.
Кстати слаживать очки для конкурса нескольких пользователей вы переняли у того же протона.
"И я справлюсь с этим и снова выйду в финал, выиграв свою группу".
Тут у вас уверенность как я думаю будет основываться на двух факторах.
Первый это конечно удача, у вас больше аккаунтов и кто-нибудь должен стрельнуть (кстати в прошлом месяце у вас ни один не стрельнул после того как понизили кэфы).
Ну и второй, я заметил, что вы с этого аккаунта стали активно участвовать в наборе очков, то есть вы будете просто очки переводить из набранных в выигрышные.
Сразу скажу в полемику я вступать с вами не буду, так как вы только этого и ждёте. Я просто высказал своё мнение и просто не люблю пафос.
Как может КЭТиК быть лидером и быть в рейтинге самых успешных прогнозистов года, если год еще только начался и в январе наша разница по выигранным очкам за месяц 49890 в пользу меня? Ничего не перепутали?
Как может КЭТиК быть лидером и быть в рейтинге самых успешных прогнозистов года, если год еще только начался и в январе наша разница по выигранным очкам за месяц 49890 в пользу меня? Ничего не перепутали?
В этом месяце буду играть против ДСА и ДАША Д в одной группе, то есть против одного игрока, так как этими аккаунтами управляет один человек. Это значит что я буду играть против того, у кого будет 44000 очков для ставок. И я справлюсь с этим и снова выйду в финал, выиграв свою группу. Даже лучше, что нас поместили в одну группу, а значит, в финале мы не сыграем.
Удачи всем в конкурсе, а понятие клоноводство относительное, здесь многие так играют.
В этом месяце буду играть против ДСА и ДАША Д в одной группе, то есть против одного игрока, так как этими аккаунтами управляет один человек. Это значит что я буду играть против того, у кого будет 44000 очков для ставок. И я справлюсь с этим и снова выйду в финал, выиграв свою группу. Даже лучше, что нас поместили в одну группу, а значит, в финале мы не сыграем.
Удачи всем в конкурсе, а понятие клоноводство относительное, здесь многие так играют.