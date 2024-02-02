Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

Лидирует «Ливерпуль». Итоги КП за январь

вчера, 15:31

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Kenas Ter-Aristakessian, второе место занял КЭТиК, а третье — asraeil.

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Ливерпуль Kenas Ter-Aristakessian 10345
2. Логотип Краснодар КЭТиК 6611
3. Логотип Оренбург asraeil 2391
4. Логотип Спартак Варвар7 1913
5. Логотип Уругвай Obdulio Varela 1216
6. Логотип ЦСКА Pathos 1165
7. Митя Митин 874
8. Логотип Барселона Georgy Cherdantsev 746
9*. Capral 0
10*. Логотип Манчестер Юнайтед Capone34 0

* — за счёт доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38. как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером является КЭТиК. Второе место занимает LOpp. Тройку замыкает Валерыч.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Краснодар КЭТиК 133
2. Логотип Спартак LOpp 65
3. Логотип Спартак Валерыч 62
4. Логотип Ростов Ice van Reed 43
5. Логотип Волга Scorp689 41
6. Логотип Уругвай Obdulio Varela 38
7. Логотип Осер Karjalan Hunger 36
8. Логотип Оренбург Вoлхв 33
9. elektropuh 33
10. Логотип Оренбург asraeil 31
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Нойер, Иско и Влахович в топе. Итоги Fantasy за январь
Вчера, 15:20 Фото
В лидерах «Ливерпуль». Итоги КП за декабрь
02 января
Сон и Александер-Арнольд в числе лидеров. Итоги Fantasy за декабрь
02 января
Осипенко и Кейн в числе лучших. Итоги Fantasy за ноябрь
02 декабря 2023
Сборная России и «Динамо» в лидерах. Итоги КП за ноябрь
02 декабря 2023
Команда Беллингема и Сане. Итоги Fantasy за октябрь
02 ноября 2023
Сортировать
Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 13:59
На момент написания новости Вас в рейтинге ещё не было.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:43
Kenas Ter-Aristakessian
"В этом месяце буду играть против ДСА и ДАША Д в одной группе, то есть против одного игрока, так как этими аккаунтами управляет один человек. Это значит что я буду играть против того, у кого будет 44000 очков для ставок. И я справлюсь с этим и снова выйду в финал, выиграв свою группу. Даже лучше, что нас поместили в одну группу, а значит, в финале мы не сыграем".

Я понимаю, что протона нет долгое время на сайте и ты решил переключиться на ДСА и ДАША Д, но давай разберёмся.
Кстати этот пользователь вам даже отвечать не будет, но только если делом.
Сразу хочу сказать, что я давно утверждаю, что в конкурсе можно победить двумя способами. Первый это удача, второй набор очков и перевод их в выигрышные очки.
Так вот вернёмся к вашим словам.
Вот вы пишите, что вам придётся играть против ДСА и ДАША Д у данного пользователя будет 44000 очков для ставок на два аккаунта, но давайте тогда посчитаем сколько будет очков на все ваши очки в группе со всех ваших аккаунтов!
Kenas Ter-Aristakessian, Neutron010, Neutron016, Neuron0027, Neutron002, Neuron0008, Neutron011, Neuron0034, Neuron0020, Neuron0023
Я посмотрел, что все эти аккаунты набирают очки для конкурса, значит вы будете ими играть и сумма у ДСА и ДАША Д будет просто мизерная по сравнению с вами.
Кстати слаживать очки для конкурса нескольких пользователей вы переняли у того же протона.

"И я справлюсь с этим и снова выйду в финал, выиграв свою группу".

Тут у вас уверенность как я думаю будет основываться на двух факторах.
Первый это конечно удача, у вас больше аккаунтов и кто-нибудь должен стрельнуть (кстати в прошлом месяце у вас ни один не стрельнул после того как понизили кэфы).
Ну и второй, я заметил, что вы с этого аккаунта стали активно участвовать в наборе очков, то есть вы будете просто очки переводить из набранных в выигрышные.
Сразу скажу в полемику я вступать с вами не буду, так как вы только этого и ждёте. Я просто высказал своё мнение и просто не люблю пафос.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 01:12
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года. Лидером является КЭТиК. Второе место занимает LOpp. Тройку замыкает Валерыч.

Как может КЭТиК быть лидером и быть в рейтинге самых успешных прогнозистов года, если год еще только начался и в январе наша разница по выигранным очкам за месяц 49890 в пользу меня? Ничего не перепутали?
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 17:31
    5qw773pq726v
    5qw773pq726v
    вчера в 16:01
    Поздравляю победителя и призеров! .... удачи в феврале ВСЕМ!!!
    4ewgjrf7k23e
    4ewgjrf7k23e
    вчера в 15:42
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       